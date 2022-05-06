06 мая 2022

Екатеринбург отправит Донбассу игрушки, книги и гаджеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск, гуманитарная помощь
Тонны гумпомощи собрали на митинг-концерте (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге 7 мая на митинг-концерте в поддержку работы волонтеров «МыВместе» собрали тонны игрушек, спортинвентаря, книг и гаджетов. Об этом сообщили в telegram-канале «Свердловская область».

«Гуманитарную помощь удалось собрать всего за пару часов. На этот раз мы осчастливим тех, кто вынужденно покинул свои дома», — говорится в сообщении.

Сбор гумпомощи для жителей ЛДНР продолжается. Продукты и предметы первой необходимости можно принести в единый пункт сбора на базе Дома добровольцев Свердловской области (улица Крылова, 2).

Видео: telegram-канал «Свердловская область»

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В Екатеринбурге 7 мая на митинг-концерте в поддержку работы волонтеров «МыВместе» собрали тонны игрушек, спортинвентаря, книг и гаджетов. Об этом сообщили в telegram-канале «Свердловская область». «Гуманитарную помощь удалось собрать всего за пару часов. На этот раз мы осчастливим тех, кто вынужденно покинул свои дома», — говорится в сообщении. Сбор гумпомощи для жителей ЛДНР продолжается. Продукты и предметы первой необходимости можно принести в единый пункт сбора на базе Дома добровольцев Свердловской области (улица Крылова, 2). Видео: telegram-канал «Свердловская область»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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