Екатеринбург отправит Донбассу игрушки, книги и гаджеты

Тонны гумпомощи собрали на митинг-концерте (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге 7 мая на митинг-концерте в поддержку работы волонтеров «МыВместе» собрали тонны игрушек, спортинвентаря, книг и гаджетов. Об этом сообщили в telegram-канале «Свердловская область».

«Гуманитарную помощь удалось собрать всего за пару часов. На этот раз мы осчастливим тех, кто вынужденно покинул свои дома», — говорится в сообщении.

Сбор гумпомощи для жителей ЛДНР продолжается. Продукты и предметы первой необходимости можно принести в единый пункт сбора на базе Дома добровольцев Свердловской области (улица Крылова, 2).

Видео: telegram-канал «Свердловская область»