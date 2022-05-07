07 мая 2022

Звезда «Бумера» проведет для свердловчан концерт в честь 9 мая. Видео

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Встреча с актером Андреем Мерзликиным в Ельцин Центре. Екатеринбург, мерзликин андрей
Андрей Мерзликин пригласил свердловчан на праздничный концерт 9 мая Фото:

Известный актер Андрей Мерзликин, который в День Победы будет вести главный праздничный концерт в Екатеринбурге, пригласил всех жителей на Плотинку. К горожанам он обратился в видеоролике.

«Всем привет! Приглашаю всех 9 мая на праздничный концерт, посвященный Дню Победы, который произойдет в Екатеринбурге — городе боевой доблести. 9 мая в 19.00 на Плотинке. Приходите. До встречи», — сказал Мерзликин.

Напомним, что в понедельник в историческом сквере Екатеринбурга состоится масштабный концерт, организацией которого занимается Фонд святой Екатерины. Хедлайнерами станут Полина Гагарина и группа «Любэ». Праздничная программа продлится до самого салюта, который начнется в 22:00.

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Известный актер Андрей Мерзликин, который в День Победы будет вести главный праздничный концерт в Екатеринбурге, пригласил всех жителей на Плотинку. К горожанам он обратился в видеоролике. «Всем привет! Приглашаю всех 9 мая на праздничный концерт, посвященный Дню Победы, который произойдет в Екатеринбурге — городе боевой доблести. 9 мая в 19.00 на Плотинке. Приходите. До встречи», — сказал Мерзликин. Напомним, что в понедельник в историческом сквере Екатеринбурга состоится масштабный концерт, организацией которого занимается Фонд святой Екатерины. Хедлайнерами станут Полина Гагарина и группа «Любэ». Праздничная программа продлится до самого салюта, который начнется в 22:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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