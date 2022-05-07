Звезда «Бумера» проведет для свердловчан концерт в честь 9 мая. Видео

08 мая 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Андрей Мерзликин пригласил свердловчан на праздничный концерт 9 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU Известный актер Андрей Мерзликин, который в День Победы будет вести главный праздничный концерт в Екатеринбурге, пригласил всех жителей на Плотинку. К горожанам он обратился в видеоролике. «Всем привет! Приглашаю всех 9 мая на праздничный концерт, посвященный Дню Победы, который произойдет в Екатеринбурге — городе боевой доблести. 9 мая в 19.00 на Плотинке. Приходите. До встречи», — сказал Мерзликин. Напомним, что в понедельник в историческом сквере Екатеринбурга состоится масштабный концерт, организацией которого занимается Фонд святой Екатерины. Хедлайнерами станут Полина Гагарина и группа «Любэ». Праздничная программа продлится до самого салюта, который начнется в 22:00. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Известный актер Андрей Мерзликин, который в День Победы будет вести главный праздничный концерт в Екатеринбурге, пригласил всех жителей на Плотинку. К горожанам он обратился в видеоролике. «Всем привет! Приглашаю всех 9 мая на праздничный концерт, посвященный Дню Победы, который произойдет в Екатеринбурге — городе боевой доблести. 9 мая в 19.00 на Плотинке. Приходите. До встречи», — сказал Мерзликин. Напомним, что в понедельник в историческом сквере Екатеринбурга состоится масштабный концерт, организацией которого занимается Фонд святой Екатерины. Хедлайнерами станут Полина Гагарина и группа «Любэ». Праздничная программа продлится до самого салюта, который начнется в 22:00.