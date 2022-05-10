В Челябинске скорая помощь с пациентом попала в аварию.Видео

Попавшего в аварию пациента передали другой бригаде (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске машина скорой помощи попала в аварию на пересечении улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных. Как сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 11 мая, когда медавтомобиль ехал с включенными спецсигналами.

«ДТП с участием скорой и автомобилем Mazda произошло в 11:16 на пересечении улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных. Скорая помощь осуществляла движение с проблесковыми маячками и выехала на встречную полосу, объезжая пробку», — сообщили URA.RU в городском ГИБДД.

В областном минздраве URA.RU заявили, что пострадавших в ДТП нет. Пациента скорой помощи передали другой бригаде для дальнейшей госпитализации.