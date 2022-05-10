10 мая 2022
09 мая 2022

В Челябинске скорая помощь с пациентом попала в аварию.Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, реанимобиль, медицина катастроф, врачи, скорая помощь, эвакуация больных, медики, доктор, противочумной костюм, защитные костюмы
Попавшего в аварию пациента передали другой бригаде (фото из архива) Фото:

В Челябинске машина скорой помощи попала в аварию на пересечении улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных. Как сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 11 мая, когда медавтомобиль ехал с включенными спецсигналами.

«ДТП с участием скорой и автомобилем Mazda произошло в 11:16 на пересечении улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных. Скорая помощь осуществляла движение с проблесковыми маячками и выехала на встречную полосу, объезжая пробку», — сообщили URA.RU в городском ГИБДД.

В областном минздраве URA.RU заявили, что пострадавших в ДТП нет. Пациента скорой помощи передали другой бригаде для дальнейшей госпитализации.

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В Челябинске машина скорой помощи попала в аварию на пересечении улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных. Как сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 11 мая, когда медавтомобиль ехал с включенными спецсигналами. «ДТП с участием скорой и автомобилем Mazda произошло в 11:16 на пересечении улиц Северо-Крымской и Братьев Кашириных. Скорая помощь осуществляла движение с проблесковыми маячками и выехала на встречную полосу, объезжая пробку», — сообщили URA.RU в городском ГИБДД. В областном минздраве URA.RU заявили, что пострадавших в ДТП нет. Пациента скорой помощи передали другой бригаде для дальнейшей госпитализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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