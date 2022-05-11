Мэр Добрянки пообещал жителям паром с 14 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава администрации Добрянского городского округа Константин Лызов вызвал подчиненных из отпуска из-за отсутствия паромной переправы в Добрянке. Начина с 1 мая паром должен был начать ходить в Сенькино и Лябово, но обещанной мэрией переправы садоводы не дождались. В своем аккаунте в telegram-канале Лызов написал, что провел с подчиненным жесткую беседу.

«По данному вопросу сегодня провели совещание с коллегами. Ответственных специалистов отозвал из отпуска до исправления сложившейся ситуации. Разговор был жестким», — отметил Лызов. Он заверил, что паром между Добрянкой и указанными населенными пунктами начнет ходить с 14 мая.

В 2021 году корреспонденты URA.RU побывали в Сенькино, расположенном в паре часов езды от Перми и пообщались с местными жителями, которые жаловались на транспортные проблемы. Они рассказали, что паромная переправа значительно сокращает путь от села до Добрянки, расположенной на противоположном от села берегу. Путь в город зимой занимает у жителей Сенькино, и близлежащих деревень, почти полдня.