Применение новой технике и технологий снижают издержки аграриев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал обеспечить производителей зерна инвестиционными и льготными кредитам. Об этом глава региона заявил в ходе визита 13 мая в Верхнеуральский район при посещении сельхозпредприятия «Хлебинка», передает корреспондент URA.RU.

«В регионе активно идет посевная кампания. Мы засеваем в области почти два миллиона гектаров, это на 50 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Наша задача — максимально поддержать сельхозпредприятия организационно, финансово, доступом к инвестиционным и льготным кредитам», — отметил Текслер.

Предприятие «Хлебинка» применяет новые технологии прямого посева, что обеспечивает большее производство. Губернатор также познакомился с процессом производства «сильных семян» (крупных и неповрежденных) по технологии Фадеева. Эта технология позволяет получить дружные выровненные всходы и повышение урожайности зерна минимум на 20%.

Во время визита в район Текслер заявил о запуске крупнейшего золотопромышленного объекта в регионе, который сможет снизить санкционное давление. Речь идет о работе нового ГОКа на Курасанском золоторудном месторождении.

На предприятии «Хлебинка» используют технологию «сильных семян» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Текслер пообещал поддержать посевную и аграриев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU