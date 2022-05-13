Челябинский губернатор призвал обеспечить хлеборобов кредитами. Фото, видео

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Текслер в Верхнеуральском районе. Ооо ХлебИнка школа и больница
Применение новой технике и технологий снижают издержки аграриев Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал обеспечить производителей зерна инвестиционными и льготными кредитам. Об этом глава региона заявил в ходе визита 13 мая в Верхнеуральский район при посещении сельхозпредприятия «Хлебинка», передает корреспондент URA.RU.

«В регионе активно идет посевная кампания. Мы засеваем в области почти два миллиона гектаров, это на 50 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Наша задача — максимально поддержать сельхозпредприятия организационно, финансово, доступом к инвестиционным и льготным кредитам», — отметил Текслер.

Предприятие «Хлебинка» применяет новые технологии прямого посева, что обеспечивает большее производство. Губернатор также познакомился с процессом производства «сильных семян» (крупных и неповрежденных) по технологии Фадеева. Эта технология позволяет получить дружные выровненные всходы и повышение урожайности зерна минимум на 20%.

Во время визита в район Текслер заявил о запуске крупнейшего золотопромышленного объекта в регионе, который сможет снизить санкционное давление. Речь идет о работе нового ГОКа на Курасанском золоторудном месторождении.

Текслер в Верхнеуральском районе. Ооо ХлебИнка школа и больница
На предприятии «Хлебинка» используют технологию «сильных семян»
Фото:
Текслер в Верхнеуральском районе. Ооо ХлебИнка школа и больница
Губернатор Текслер пообещал поддержать посевную и аграриев
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал обеспечить производителей зерна инвестиционными и льготными кредитам. Об этом глава региона заявил в ходе визита 13 мая в Верхнеуральский район при посещении сельхозпредприятия «Хлебинка», передает корреспондент URA.RU. «В регионе активно идет посевная кампания. Мы засеваем в области почти два миллиона гектаров, это на 50 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Наша задача — максимально поддержать сельхозпредприятия организационно, финансово, доступом к инвестиционным и льготным кредитам», — отметил Текслер. Предприятие «Хлебинка» применяет новые технологии прямого посева, что обеспечивает большее производство. Губернатор также познакомился с процессом производства «сильных семян» (крупных и неповрежденных) по технологии Фадеева. Эта технология позволяет получить дружные выровненные всходы и повышение урожайности зерна минимум на 20%. Во время визита в район Текслер заявил о запуске крупнейшего золотопромышленного объекта в регионе, который сможет снизить санкционное давление. Речь идет о работе нового ГОКа на Курасанском золоторудном месторождении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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