Эксперт «Валдая» раскрыл подоплеку конфликта Газпрома с Молдавией

13 мая 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

«Газпром» требует от АО «Молдовагаз» погасить 709 млн долларов задолженности в течение пяти лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Молдавии Майи Санду планирует разрушить энергетику Приднестровья, чтобы спровоцировать Россию пойти на помощь Тирасполю и затянуть конфликт на юге Украины, заявил в интервью URA.RU эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский. По его словам, это стало причиной нового обострения конфликта между прозападными молдавскими властями и «Газпромом». «Кишинев собирается оставить Приднестровье без газа и света, а свои издержки от этого переложить на Евросоюз. Брюссель может обещать им покрыть убытки или дать денег в долг в обмен на полный отказ от российских энергоносителей», — заявил Офицеров-Бельский. Статья по теме Запад использовал Молдавию для затягивания конфликта на Украине Если России придется помогать жителям Приднестровья, которые получают газ через украинскую территорию, это может затянуть спецоперацию на Украине. «Это в духе политики Брюсселя, Лондона и Вашингтона. Они нацелены на войну против России до последнего украинца», — добавил он. Правительство Молдавии согласилось погасить свои долги во время переговоров с «Газпромом» осенью 2021 года, но затем Майя Санду стала делать в адрес России агрессивные высказывания и заявила, что Москва не должна настаивать на возвращении долга за потребленный газ в сложный экономический период. Долг «Молдовагаза» составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей его общая сумма достигает 709 млн долларов. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент Молдавии Майи Санду планирует разрушить энергетику Приднестровья, чтобы спровоцировать Россию пойти на помощь Тирасполю и затянуть конфликт на юге Украины, заявил в интервью URA.RU эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Офицеров-Бельский. По его словам, это стало причиной нового обострения конфликта между прозападными молдавскими властями и «Газпромом». «Кишинев собирается оставить Приднестровье без газа и света, а свои издержки от этого переложить на Евросоюз. Брюссель может обещать им покрыть убытки или дать денег в долг в обмен на полный отказ от российских энергоносителей», — заявил Офицеров-Бельский. Если России придется помогать жителям Приднестровья, которые получают газ через украинскую территорию, это может затянуть спецоперацию на Украине. «Это в духе политики Брюсселя, Лондона и Вашингтона. Они нацелены на войну против России до последнего украинца», — добавил он. Правительство Молдавии согласилось погасить свои долги во время переговоров с «Газпромом» осенью 2021 года, но затем Майя Санду стала делать в адрес России агрессивные высказывания и заявила, что Москва не должна настаивать на возвращении долга за потребленный газ в сложный экономический период. Долг «Молдовагаза» составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей его общая сумма достигает 709 млн долларов.