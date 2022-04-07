Готовить резервистов будут в танковой дивизии в Чебаркуле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нязепетровском районе (Челябинская область) объявили набор в мобилизационный резерв Минобороны. С таким предложением обратились к местным жителям местные чиновники.

«В Челябинской области продолжается набор в мобилизационный людской резерв. Его формируют из военнослужащих, уволенных в запас. В зависимости от воинского звания в резерв принимают прапорщиков, сержантов и солдат (матросов) до 42 лет, лейтенантов и капитанов до 47 лет, майоров и подполковников — до 52 лет, максимальный возраст для полковников — 57 лет», — говорится в объявлении, размещенном на официальной странице районной администрации в соцсетях.

Желающим предлагают обращаться в военно-учетный стол. Тренировки резервистов будут проходить на базе танковой дивизии в Чебаркуле.

Указ президента о создании мобилизационного людского резерва из числа граждан, прошедших армейскую службу, был подписан 17 июля 2015 года. Правительству РФ и региональным властям предписывалось провести соответствующие мероприятия за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных для нужд Минобороны.

Скрин: официальный паблик администрации Нязепетровского района в соцсети «ВКонтакте»