07 апреля 2022

В Челябинской области объявили набор резервистов в армию. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, армия, солдаты, оружие, строй
Готовить резервистов будут в танковой дивизии в Чебаркуле Фото:

В Нязепетровском районе (Челябинская область) объявили набор в мобилизационный резерв Минобороны. С таким предложением обратились к местным жителям местные чиновники.

«В Челябинской области продолжается набор в мобилизационный людской резерв. Его формируют из военнослужащих, уволенных в запас. В зависимости от воинского звания в резерв принимают прапорщиков, сержантов и солдат (матросов) до 42 лет, лейтенантов и капитанов до 47 лет, майоров и подполковников — до 52 лет, максимальный возраст для полковников — 57 лет», — говорится в объявлении, размещенном на официальной странице районной администрации в соцсетях.

Желающим предлагают обращаться в военно-учетный стол. Тренировки резервистов будут проходить на базе танковой дивизии в Чебаркуле.

Указ президента о создании мобилизационного людского резерва из числа граждан, прошедших армейскую службу, был подписан 17 июля 2015 года. Правительству РФ и региональным властям предписывалось провести соответствующие мероприятия за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных для нужд Минобороны.

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В Нязепетровском районе (Челябинская область) объявили набор в мобилизационный резерв Минобороны. С таким предложением обратились к местным жителям местные чиновники. «В Челябинской области продолжается набор в мобилизационный людской резерв. Его формируют из военнослужащих, уволенных в запас. В зависимости от воинского звания в резерв принимают прапорщиков, сержантов и солдат (матросов) до 42 лет, лейтенантов и капитанов до 47 лет, майоров и подполковников — до 52 лет, максимальный возраст для полковников — 57 лет», — говорится в объявлении, размещенном на официальной странице районной администрации в соцсетях. Желающим предлагают обращаться в военно-учетный стол. Тренировки резервистов будут проходить на базе танковой дивизии в Чебаркуле. Указ президента о создании мобилизационного людского резерва из числа граждан, прошедших армейскую службу, был подписан 17 июля 2015 года. Правительству РФ и региональным властям предписывалось провести соответствующие мероприятия за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных для нужд Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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