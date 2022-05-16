В Минобороны РФ подтвердили данные об эвакуации с «Азовстали»

В Минобороны РФ подтвердили информацию об эвакауации раненых украинских военных с комбината «Азовсталь». Об этом говорится в сообщении ведомства.
По информации министерства, раненых вывозят в соответствии с достигнутой договоренностью. Для этог овведен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. Раненых вывозят в больницу Новоазовска.
О начале эвакуации ранее сообщил основатель донецкого батальона «Восток» (сейчас — 11-й пол НМ ДНР) Александр Ходаковский. Он отмечал, что из «Азовстали» с белым флагом вышли несколько украинских силовиков. Как выяснилось, они хотели провести переговоры о вывозе пострадавших. В целом, в данный момент, завод окружен российскими и донецкими подразделениями. Его блокада стала последним этапом штурма Мариуполя в рамках проводимой РФ на Украине спецоперации.
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