В Кремле предрекли сложный разговор по Украине

Песков: урегулирование ситуации на Украине потребует сложного диалога
Песков заявил, что все собеседники Путина в мире поддерживают его контакты с Трампом
Песков заявил, что все собеседники Путина в мире поддерживают его контакты с Трампом
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Урегулирование ситуации на Украине потребует сложного диалога между всеми сторонами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поддержка здесь абсолютно полная, но, конечно, разговор предстоит еще достаточно сложный», — подчеркнул Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме. Он также отметил, что для поиска путей мирного решения конфликта необходимо поддерживать контакты на высшем уровне, и международное сообщество готово содействовать деэскалации конфликта. По его словам, зарубежные лидеры приветствуют контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в том числе, их инициативы по мирному урегулированию. 

Ранее, 15 августа, на военной базе в Анкоридже (Аляска, США) прошли переговоры между Путиным и Трампом. Они выразили готовность совместно завершить конфликт на Украине. После этого американский лидер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами и обсудил с ними вопрос, касающийся предоставления Киеву гарантий безопасности. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, именно диалог между лидерами двух стран может приблизить мирное урегулирование.

