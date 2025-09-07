В Кремле предрекли сложный разговор по Украине

Урегулирование ситуации на Украине потребует сложного диалога между всеми сторонами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Поддержка здесь абсолютно полная, но, конечно, разговор предстоит еще достаточно сложный», — подчеркнул Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме. Он также отметил, что для поиска путей мирного решения конфликта необходимо поддерживать контакты на высшем уровне, и международное сообщество готово содействовать деэскалации конфликта. По его словам, зарубежные лидеры приветствуют контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в том числе, их инициативы по мирному урегулированию.
Ранее, 15 августа, на военной базе в Анкоридже (Аляска, США) прошли переговоры между Путиным и Трампом. Они выразили готовность совместно завершить конфликт на Украине. После этого американский лидер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами и обсудил с ними вопрос, касающийся предоставления Киеву гарантий безопасности. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, именно диалог между лидерами двух стран может приблизить мирное урегулирование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.