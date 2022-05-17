Владимир Астраханцев имеет шансы сохранить позицию главного архитектора Сургута Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Владимир Астраханцев сможет сохранить статус главного архитектора города, не смотря на понижение в должности. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Астраханцев хоть и переместился из кресла директора департамента архитектуры и градостроительства в должность зама, но статус главного архитектора имеет возможность сохранить. В городской администрации хотят разделить эти должности между собой. Для этого необходимо провести это решение через думу. При условии, что депутаты согласятся на эти изменения, Астраханцев оставит за собой позицию главного архитектора. С этой точки зрения, к его работе претензий нет», — сообщил инсайдер.

В департамент массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что новым директором департамента архитектуры и градостроительства городской администрации назначен Александр Коновалов. Он приехал в Сургут из Перми.