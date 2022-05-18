18 мая 2022

Трое спасателей в Перми отговорили девушку прыгать с моста

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Соревнования спасателей ПФО МЧС по дтп. Пермь, мчс, спасатели мчс, спасение пострадавших в дтп, мчс пермский край, снаряжение спасателей
Спасатели пришли на помощь пермячке Фото:

В Перми спасатели остановили девушку, которая стояла на краю моста и угрожала спрыгнуть с него. Пермячка решилась на такой шаг из-за отношений с молодым человеком. О своих намерениях она рассказала ему по телефону, сообщается на сайте администрации Перми.

«Когда приехали спасатели, пермячка стояла на опоре моста. Они уговорили девушку остановиться и не совершать необдуманного поступка, угрожавшего ее жизни. Благодаря слаженным действиям спасателей Виталия Кудина, Григория Копылова, Петра Мазунина, Якова Аликина, удалось спасти девушку» — информирует пресс-служба администрации Перми.

После спасения девушка была передана сотрудникам полиции. Ранее в Березниках местный житель остановил молодого человека, пытавшегося спрыгнуть с моста. Он оказал ему психологическую поддержку и вызвал скорую помощь.

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В Перми спасатели остановили девушку, которая стояла на краю моста и угрожала спрыгнуть с него. Пермячка решилась на такой шаг из-за отношений с молодым человеком. О своих намерениях она рассказала ему по телефону, сообщается на сайте администрации Перми. «Когда приехали спасатели, пермячка стояла на опоре моста. Они уговорили девушку остановиться и не совершать необдуманного поступка, угрожавшего ее жизни. Благодаря слаженным действиям спасателей Виталия Кудина, Григория Копылова, Петра Мазунина, Якова Аликина, удалось спасти девушку» — информирует пресс-служба администрации Перми. После спасения девушка была передана сотрудникам полиции. Ранее в Березниках местный житель остановил молодого человека, пытавшегося спрыгнуть с моста. Он оказал ему психологическую поддержку и вызвал скорую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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