Трое спасателей в Перми отговорили девушку прыгать с моста

Спасатели пришли на помощь пермячке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми спасатели остановили девушку, которая стояла на краю моста и угрожала спрыгнуть с него. Пермячка решилась на такой шаг из-за отношений с молодым человеком. О своих намерениях она рассказала ему по телефону, сообщается на сайте администрации Перми.

«Когда приехали спасатели, пермячка стояла на опоре моста. Они уговорили девушку остановиться и не совершать необдуманного поступка, угрожавшего ее жизни. Благодаря слаженным действиям спасателей Виталия Кудина, Григория Копылова, Петра Мазунина, Якова Аликина, удалось спасти девушку» — информирует пресс-служба администрации Перми.

После спасения девушка была передана сотрудникам полиции. Ранее в Березниках местный житель остановил молодого человека, пытавшегося спрыгнуть с моста. Он оказал ему психологическую поддержку и вызвал скорую помощь.