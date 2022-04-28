Рыбак спас пермяка, который хотел спрыгнуть с моста. Видео

29 апреля 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Молодому человеку, который хотел спрыгнуть с моста, взывали скорую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) местный житель готовился спрыгнуть с моста, но его спас проходящий мимо рыбак. Спасение запечатлел на видео проезжающий мимо водитель авто. Кадры опубликованы в группе «Березники активные» в социальной сети «ВКонтакте». «Подъезжая, успели лишь снять, как молодой человек, проходящий мимо, быстро скинул рыбацкую амуницию, схватил парня и затащил на мост», — рассказал очевидец в сообществе. По словам автора видео, за исключением рыбака никто не пытался помочь. Очевидец рассказал, что оказал молодому человеку психологическую поддержку и вызвал скорую помощь. Комментаторы под постом поблагодарили рыбака и выразили надежду, что спасенному будет оказана должная помощь. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Березниках (Пермский край) местный житель готовился спрыгнуть с моста, но его спас проходящий мимо рыбак. Спасение запечатлел на видео проезжающий мимо водитель авто. Кадры опубликованы в группе «Березники активные» в социальной сети «ВКонтакте». «Подъезжая, успели лишь снять, как молодой человек, проходящий мимо, быстро скинул рыбацкую амуницию, схватил парня и затащил на мост», — рассказал очевидец в сообществе. По словам автора видео, за исключением рыбака никто не пытался помочь. Очевидец рассказал, что оказал молодому человеку психологическую поддержку и вызвал скорую помощь. Комментаторы под постом поблагодарили рыбака и выразили надежду, что спасенному будет оказана должная помощь.