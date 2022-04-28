В Березниках (Пермский край) местный житель готовился спрыгнуть с моста, но его спас проходящий мимо рыбак. Спасение запечатлел на видео проезжающий мимо водитель авто. Кадры опубликованы в группе «Березники активные» в социальной сети «ВКонтакте».
«Подъезжая, успели лишь снять, как молодой человек, проходящий мимо, быстро скинул рыбацкую амуницию, схватил парня и затащил на мост», — рассказал очевидец в сообществе. По словам автора видео, за исключением рыбака никто не пытался помочь.
Очевидец рассказал, что оказал молодому человеку психологическую поддержку и вызвал скорую помощь. Комментаторы под постом поблагодарили рыбака и выразили надежду, что спасенному будет оказана должная помощь.
В Березниках (Пермский край) местный житель готовился спрыгнуть с моста, но его спас проходящий мимо рыбак. Спасение запечатлел на видео проезжающий мимо водитель авто. Кадры опубликованы в группе «Березники активные» в социальной сети «ВКонтакте». «Подъезжая, успели лишь снять, как молодой человек, проходящий мимо, быстро скинул рыбацкую амуницию, схватил парня и затащил на мост», — рассказал очевидец в сообществе. По словам автора видео, за исключением рыбака никто не пытался помочь. Очевидец рассказал, что оказал молодому человеку психологическую поддержку и вызвал скорую помощь. Комментаторы под постом поблагодарили рыбака и выразили надежду, что спасенному будет оказана должная помощь.