28 апреля 2022

Рыбак спас пермяка, который хотел спрыгнуть с моста. Видео

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Набережная Тобола. Курган , набережная, кировский мост, набережная тобола
Молодому человеку, который хотел спрыгнуть с моста, взывали скорую Фото:

В Березниках (Пермский край) местный житель готовился спрыгнуть с моста, но его спас проходящий мимо рыбак. Спасение запечатлел на видео проезжающий мимо водитель авто. Кадры опубликованы в группе «Березники активные» в социальной сети «ВКонтакте».

«Подъезжая, успели лишь снять, как молодой человек, проходящий мимо, быстро скинул рыбацкую амуницию, схватил парня и затащил на мост», — рассказал очевидец в сообществе. По словам автора видео, за исключением рыбака никто не пытался помочь.

Очевидец рассказал, что оказал молодому человеку психологическую поддержку и вызвал скорую помощь. Комментаторы под постом поблагодарили рыбака и выразили надежду, что спасенному будет оказана должная помощь.

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В Березниках (Пермский край) местный житель готовился спрыгнуть с моста, но его спас проходящий мимо рыбак. Спасение запечатлел на видео проезжающий мимо водитель авто. Кадры опубликованы в группе «Березники активные» в социальной сети «ВКонтакте». «Подъезжая, успели лишь снять, как молодой человек, проходящий мимо, быстро скинул рыбацкую амуницию, схватил парня и затащил на мост», — рассказал очевидец в сообществе. По словам автора видео, за исключением рыбака никто не пытался помочь. Очевидец рассказал, что оказал молодому человеку психологическую поддержку и вызвал скорую помощь. Комментаторы под постом поблагодарили рыбака и выразили надежду, что спасенному будет оказана должная помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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