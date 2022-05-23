В Екатеринбурге построят французскую канатную дорогу

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Длина дороги составит 597,6 метров Фото:

В Екатеринбургском горнолыжном комплексе «Уктус» построят новую канатную дорогу из французского оборудования. Общая длина дороги составит 597,6 метров. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

«В Екатеринбурге канатно-транспортную инфраструктуру расширяет комплекс „Уктус“, находящийся в горах над долиной реки Исеть. В зимнее время здесь работают четыре горнолыжные трассы. Для удобства лыжников, сноубордистов и других гостей комплекса к ним подведут новую пассажирскую подвесную канатную дорогу с двухместными креслами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новая канатная дорога пройдет параллельно уже действующей, на расстоянии 12 метров. «пропускная способность — до 570 человек в час. Необходимое для нее оборудование разработано и поставлено комплектно французской фирмой POMA. Для удобства лыжников, сноубордистов и других гостей комплекса к ним подведут новую пассажирскую подвесную канатную дорогу с двухместными креслами.», — уточняет пресс-служба.

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В Екатеринбургском горнолыжном комплексе «Уктус» построят новую канатную дорогу из французского оборудования. Общая длина дороги составит 597,6 метров. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы. «В Екатеринбурге канатно-транспортную инфраструктуру расширяет комплекс „Уктус“, находящийся в горах над долиной реки Исеть. В зимнее время здесь работают четыре горнолыжные трассы. Для удобства лыжников, сноубордистов и других гостей комплекса к ним подведут новую пассажирскую подвесную канатную дорогу с двухместными креслами», — говорится в сообщении пресс-службы. Новая канатная дорога пройдет параллельно уже действующей, на расстоянии 12 метров. «пропускная способность — до 570 человек в час. Необходимое для нее оборудование разработано и поставлено комплектно французской фирмой POMA. Для удобства лыжников, сноубордистов и других гостей комплекса к ним подведут новую пассажирскую подвесную канатную дорогу с двухместными креслами.», — уточняет пресс-служба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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