Челябинский холдинг освоил производство техники для птицефабрик

Техническое оснащение фабрик позволит нарастить объемы птицеводческой продукции в регионе Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинские предприятия, входящие в промышленный кластер «Уралагромаш», освоили производство оборудования для птицефабрик. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, такое сотрудничество позволит региону в условиях санкций нарастить объем птицеводческой продукции.

«Необходимо сообща сформировать перечень требуемых расходных деталей для оборудования птицефабрик. При этом определяющим должно быть название оборудования, то есть к каким системам и производственным линиям нужны детали. Если учесть, что на птицеводческих предприятиях используются, как правило, однотипные технические комплексы, то составить такой список не составит труда», — цитирует технического директора компании «Равис — птицефабрика Сосновская» Дениса Согрина пресс-служба правительства региона.

Взаимодействие птицефабрик и промышленных предприятий находится на контроле минсельхоза области. Как отметил замминистра Александр Завалищин, объем производства птицеводческой продукции напрямую зависит от технического оснащения фабрик. Именно по этой причине, по словам Завалишина, в условиях санкционного давления необходимо развивать собственное аграрное машиностроение.

Ранее в министерстве сельского хозяйства сообщили, что объемы производства яиц и мяса птицы за первые четыре месяца 2022 года превзошли прошлогодние показатели за тот же период. Ключевую роль в наращивании объема производства играют птицеводческие фабрики региона.

Многие промышленные предприятия РФ после усиления санкционных ограничений и ухода с рынка зарубежных компаний нашли новых компаньонов в лице других отечественных предприятий. Сотрудничая друг с другом, они перекрывают все потребности граждан. А свободный от конкурентов рынок позволяет компаниям развиваться, и укрепляться в нишах.