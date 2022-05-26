В Венгрии ввели жесткие ограничения из-за кризиса на топливо

27 мая 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

В Венгрии смогут заправляться бензином по сниженным ценам только автомобили с местными номерами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Венгрии с 27 мая смогут заправляться бензином по сниженным ценам только автомобили с венгерскими номерными знаками. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. «С пятницы только автомобили с венгерскими номерами могут заправляться по сниженным ценам на АЗС», — сказал журналистам венгерский политик, его слова приводит портал hirado.hu. По его мнению, такие ограничения нужны для того, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны иностранцев. Ранее сообщалось, что правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине и последовавших за ними санкций против РФ. Официальное заявление об этом сделал премьер-министр страны Виктор Орбан. Евросоюз готовит коллективное эмбарго на экспорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций против РФ. Однако Венгрия не поддержала нефтяное эмбарго. В результате принятие шестого пакета рестрикций приостановилось на неопределенный срок. Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. Главная цель — демилитаризация и денацификация, а также защита населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. После этого Евросоюз, США, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, коснувшиеся всех отраслей экономики страны. Однако это внесло раскол в Евросоюз, так, некоторые государства, зависимые от российской нефти, отказались соблюдать эти условия.

В Венгрии с 27 мая смогут заправляться бензином по сниженным ценам только автомобили с венгерскими номерными знаками. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. «С пятницы только автомобили с венгерскими номерами могут заправляться по сниженным ценам на АЗС», — сказал журналистам венгерский политик, его слова приводит портал hirado.hu. По его мнению, такие ограничения нужны для того, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны иностранцев. Ранее сообщалось, что правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине и последовавших за ними санкций против РФ. Официальное заявление об этом сделал премьер-министр страны Виктор Орбан. Евросоюз готовит коллективное эмбарго на экспорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций против РФ. Однако Венгрия не поддержала нефтяное эмбарго. В результате принятие шестого пакета рестрикций приостановилось на неопределенный срок. Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. Главная цель — демилитаризация и денацификация, а также защита населения Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. После этого Евросоюз, США, Канада и другие государства ввели против РФ жесткие санкции, коснувшиеся всех отраслей экономики страны. Однако это внесло раскол в Евросоюз, так, некоторые государства, зависимые от российской нефти, отказались соблюдать эти условия.