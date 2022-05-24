На фестиваль «Самотлорские ночи» могут приехать «Хор Турецкого», Дмитрий Колдун и «Город 312» Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

В мэрии Нижневартовске (ХМАО) раскрыли имена артистов, которые рассматриваются в качестве хедлайнеров фестиваля «Самотлорские ночи». Планами с URA.RU поделились в администрации города.

«Ведутся переговоры с разными артистами, в том числе с „Хором Турецкого“, Дмитрием Колдуном и „Городом 312“. Но окончательного согласия не получено. Список артистов будет сформирован ближе к 1 июня», — объяснили корреспонденту URA.RU в департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики Нижневартовска.

«Самотлорские ночи» — один главных фестивалей ХМАО, который проходит с 1975 года. Два года фестиваль проходил в онлайн режиме из-за коронавирусных ограничений, но сейчас все запреты сняты. Уже известно, что основной площадкой праздника станет набережная реки Оби. Фестиваль пройдет с 10 по 12 июня.

Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики Нижневартовска, со ссылкой на слова директора департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирины Воликовской добавил, что, кроме звезд федерального уровня, на фестивале выступят творческие коллективы и других муниципальных образований ХМАО. «Разрабатываем культурную программу фестиваля, исходя из запросов и потребностей вартовчан. Стремимся создать такую афишу, чтобы житель любого возраста смог найти для себя занятие по душе. Будет ярко, здорово, интересно, полезно», — пояснила Воликовская.

Ранее URA.RU рассказывало, что звезда «Реальных пацанов» на ТНТ выступит в ХМАО. Владимир Селиванов, он же рэпер VAVAN, откроет международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить».