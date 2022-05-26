Девочка не вернулась домой из школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске полиция, родственники и волонтеры разыскивают пропавшую Дарью Р. Девушка, которой 16 мая исполнилось 16 лет, пропала три дня назад, ее отличительные приметы — татуировки, сообщает поисковый отряд «Легион-спас».

«Дарья Р. ушла из школы № 17 24 мая и до сих пор ее местонахождение не известно. На вид 18-19 лет, пирсинг во рту, татуировки на запястье „Влад“, на правом бедре „беги“, в области голеностопа „листок“», — говорится в сообщении.

Девушка была одета в черные брюки, кожаную куртку, светлую кофту и белые кроссовки. Всех, кто знает, где она, просят звонить в полицию или волонтерам.

Двумя днями позже в Челябинске пропала еще одна 16-летняя девушка. Она также учится в школе.