Лавров объяснил сроки спецоперации на Украине приказом Путина

30 мая 2022 в 01:47 Размер текста - 17 +

Российским войскам запрещено наносить удары по гражданским объектам, потому спецоперация длится три месяца, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Длительность спецоперации России на Украине объясняется приказом президента РФ Владимира Путина избегать ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. «Да, гибнут люди. Но операция занимает такое время, прежде всего, потому что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре. Атакам подлежат только военные объекты, скопление техники и живой силы», — сказал Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1. Он отметил, что российские войска действуют совсем иначе по сравнению с ВСУ и неонацистскими батальонами, которые используют гражданских в качестве «живого щита». Он подчеркнул, что украинские нацбаты размещают тяжелые вооружения в жилых кварталах и регулярно обстреливают Донецк, потому очевидная задача Вооруженных сил РФ — «отодвинуть» украинских боевиков за пределы республик Донбасса. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

Длительность спецоперации России на Украине объясняется приказом президента РФ Владимира Путина избегать ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. «Да, гибнут люди. Но операция занимает такое время, прежде всего, потому что российские военные, участвующие в операции, имеют приказ категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре. Атакам подлежат только военные объекты, скопление техники и живой силы», — сказал Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1. Он отметил, что российские войска действуют совсем иначе по сравнению с ВСУ и неонацистскими батальонами, которые используют гражданских в качестве «живого щита». Он подчеркнул, что украинские нацбаты размещают тяжелые вооружения в жилых кварталах и регулярно обстреливают Донецк, потому очевидная задача Вооруженных сил РФ — «отодвинуть» украинских боевиков за пределы республик Донбасса. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.