«Коммерсант»: Китай может выручить Россию банковскими картами

Китайских производителей банковских карт могут пустить на российский рынок. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.
По данным газеты, в Центробанке и Минпромторге РФ провели совещания с участием отечественных производителей карт. Источник отметил, что чиновники хотели получить гарантии от российских компаний, что спрос кредитных организаций будет полностью удовлетворен. По словам другого собеседника газеты, если отечественные производители не смогут, то на рынок могут допустить китайские компании.
В Минпромторге рассказали, что на российском рынке всегда потребляли и отечественные, и иностранные чипы, добавив, что производители из РФ смогут обеспечить существенную долю потребности. «При этом от иностранных чипов мы не отказываемся. Окончательные решения еще не приняты», — объяснили в ведомстве.
Китайских производителей банковских карт могут пустить на российский рынок. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. По данным газеты, в Центробанке и Минпромторге РФ провели совещания с участием отечественных производителей карт. Источник отметил, что чиновники хотели получить гарантии от российских компаний, что спрос кредитных организаций будет полностью удовлетворен. По словам другого собеседника газеты, если отечественные производители не смогут, то на рынок могут допустить китайские компании. В Минпромторге рассказали, что на российском рынке всегда потребляли и отечественные, и иностранные чипы, добавив, что производители из РФ смогут обеспечить существенную долю потребности. «При этом от иностранных чипов мы не отказываемся. Окончательные решения еще не приняты», — объяснили в ведомстве.