Экс-депутат Рады предупредил о новой постановке СБУ

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , арест, судебное заседание, арестант, наручники, задержание, судебное дело
СБУ готовит арест высокопоставленных политиков, сообщил Илья Кива Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит показательные задержания политиков из офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем telegram-канале написал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Как сообщили мне из офиса президента Зеленского, а там еще есть те кто хочет жить на Украине в составе России, что в течение пары дней произойдет, яркая спец-операция, по пресечению государственного переворота и арест сотрудниками СБУ известных политиков и их приближенных. Комедианты подготовили новую постановку, которую представят своим баранам, в тот момент когда у них возникнет вопрос: почему уменьшилось стадо и территория пастбища», — написал Кива.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

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Служба безопасности Украины (СБУ) готовит показательные задержания политиков из офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем telegram-канале написал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Как сообщили мне из офиса президента Зеленского, а там еще есть те кто хочет жить на Украине в составе России, что в течение пары дней произойдет, яркая спец-операция, по пресечению государственного переворота и арест сотрудниками СБУ известных политиков и их приближенных. Комедианты подготовили новую постановку, которую представят своим баранам, в тот момент когда у них возникнет вопрос: почему уменьшилось стадо и территория пастбища», — написал Кива. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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