Экс-депутат Рады предупредил о новой постановке СБУ

30 мая 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

СБУ готовит арест высокопоставленных политиков, сообщил Илья Кива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) готовит показательные задержания политиков из офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем telegram-канале написал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Как сообщили мне из офиса президента Зеленского, а там еще есть те кто хочет жить на Украине в составе России, что в течение пары дней произойдет, яркая спец-операция, по пресечению государственного переворота и арест сотрудниками СБУ известных политиков и их приближенных. Комедианты подготовили новую постановку, которую представят своим баранам, в тот момент когда у них возникнет вопрос: почему уменьшилось стадо и территория пастбища», — написал Кива. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит показательные задержания политиков из офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем telegram-канале написал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Как сообщили мне из офиса президента Зеленского, а там еще есть те кто хочет жить на Украине в составе России, что в течение пары дней произойдет, яркая спец-операция, по пресечению государственного переворота и арест сотрудниками СБУ известных политиков и их приближенных. Комедианты подготовили новую постановку, которую представят своим баранам, в тот момент когда у них возникнет вопрос: почему уменьшилось стадо и территория пастбища», — написал Кива. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.