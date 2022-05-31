В Первоуральске полицейский УАЗ влетел в легковушку. Фото, видео

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Водитель не успел остановить машину Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) у здания ГИБДД полицейский УАЗ на скорости врезался в легковушку. Видео и фото аварии опубликовал пользователь во «ВКонтакте» под ником Артур Мухаметшин.

Служебный автомобиль ехал с включенными спецсигналами. Водитель выехавшей с парковки легковушки не заметил едущий по в его сторону полицейский УАЗ. Водитель отечественного минивена начал резко оттормаживаться, но не успел.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

Фото:
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) у здания ГИБДД полицейский УАЗ на скорости врезался в легковушку. Видео и фото аварии опубликовал пользователь во «ВКонтакте» под ником Артур Мухаметшин. Служебный автомобиль ехал с включенными спецсигналами. Водитель выехавшей с парковки легковушки не заметил едущий по в его сторону полицейский УАЗ. Водитель отечественного минивена начал резко оттормаживаться, но не успел. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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