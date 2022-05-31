Водитель не успел остановить машину Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) у здания ГИБДД полицейский УАЗ на скорости врезался в легковушку. Видео и фото аварии опубликовал пользователь во «ВКонтакте» под ником Артур Мухаметшин.

Служебный автомобиль ехал с включенными спецсигналами. Водитель выехавшей с парковки легковушки не заметил едущий по в его сторону полицейский УАЗ. Водитель отечественного минивена начал резко оттормаживаться, но не успел.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

Фото: соцсети

Фото: соцсети