В Первоуральске (Свердловская область) у здания ГИБДД полицейский УАЗ на скорости врезался в легковушку. Видео и фото аварии опубликовал пользователь во «ВКонтакте» под ником Артур Мухаметшин.
Служебный автомобиль ехал с включенными спецсигналами. Водитель выехавшей с парковки легковушки не заметил едущий по в его сторону полицейский УАЗ. Водитель отечественного минивена начал резко оттормаживаться, но не успел.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
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В Первоуральске (Свердловская область) у здания ГИБДД полицейский УАЗ на скорости врезался в легковушку. Видео и фото аварии опубликовал пользователь во «ВКонтакте» под ником Артур Мухаметшин. Служебный автомобиль ехал с включенными спецсигналами. Водитель выехавшей с парковки легковушки не заметил едущий по в его сторону полицейский УАЗ. Водитель отечественного минивена начал резко оттормаживаться, но не успел. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.