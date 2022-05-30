Турнир по нардам прошел в рамках Спартакиады диаспор и культурных автономий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Команда Армении стала победителем турнира по нардам, который прошел в Тобольске в рамках Спартакиады диаспор и культурных автономий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Победителями вышли представители команды „Армения“, за которую сражались Араик Геворкян и Гранд Ваоданян», — рассказали в мэрии. Второе место заняла команда узбекской диаспоры, третье — украинской.

В администрации добавили, что в однокруговом турнире сразу три команды набрали равное количество очков. Поэтому для выявления победителя и призеров пришлось проводить дополнительный турнир.

Фото: пресс-служба администрации Тобольска