30 мая 2022

В Тобольске команда Армении обыграла всех в нарды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , пассажиры, нарды, настольная игра, аэропорт игорь курчатов
Турнир по нардам прошел в рамках Спартакиады диаспор и культурных автономий Фото:

Команда Армении стала победителем турнира по нардам, который прошел в Тобольске в рамках Спартакиады диаспор и культурных автономий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Победителями вышли представители команды „Армения“, за которую сражались Араик Геворкян и Гранд Ваоданян», — рассказали в мэрии. Второе место заняла команда узбекской диаспоры, третье — украинской.

В администрации добавили, что в однокруговом турнире сразу три команды набрали равное количество очков. Поэтому для выявления победителя и призеров пришлось проводить дополнительный турнир.

Фото:

Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий.

Команда Армении стала победителем турнира по нардам, который прошел в Тобольске в рамках Спартакиады диаспор и культурных автономий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «Победителями вышли представители команды „Армения“, за которую сражались Араик Геворкян и Гранд Ваоданян», — рассказали в мэрии. Второе место заняла команда узбекской диаспоры, третье — украинской. В администрации добавили, что в однокруговом турнире сразу три команды набрали равное количество очков. Поэтому для выявления победителя и призеров пришлось проводить дополнительный турнир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...