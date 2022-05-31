Жительница Тюмени просится на спецоперацию

Жительница Тюмени ждет снятия возрастных ограничений для службы на Украине. Об этом она рассказала журналистам. Военный врач Зульфира Калинец заявила, что если ей предложат принять участие в спецоперации, то она согласится.
«Я звонила в военкомат, когда началась специальная военная операция еще в феврале. Мне ответили, что если будет общая мобилизация и снимут возрастной ценз. У меня большой опыт, есть возможность, владею оружием, могу работать даже в полевых условиях. За свою жизнь прошла Афганскую войну, служила в Чеченской Республике, в Южной Осетии и Абхазии», — рассказала Калинец изданию «Наш Город».
В медицине женщина уже 45 лет и успела за это время побывать в четырех горячих точках. Она считает себя готовой к оказанию помощи и на Украине. «Моя помощь никогда не будет лишней. Несмотря на свой возраст, я еще дееспособная и здраво мыслю», — дополнила тюменка. Также женщина поделилась тем, что очень переживает, когда смотрит новости, понимает, что могла бы быть полезна.
Зульфия оставила свои данные в военкомате на случай, если возрастные ограничения будут сняты. Но тюменка понимает, что ей вряд ли разрешат ехать, несмотря на ее опыт.
24 февраля Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Также Владимир Путин отметил, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий.
Жительница Тюмени ждет снятия возрастных ограничений для службы на Украине. Об этом она рассказала журналистам. Военный врач Зульфира Калинец заявила, что если ей предложат принять участие в спецоперации, то она согласится. «Я звонила в военкомат, когда началась специальная военная операция еще в феврале. Мне ответили, что если будет общая мобилизация и снимут возрастной ценз. У меня большой опыт, есть возможность, владею оружием, могу работать даже в полевых условиях. За свою жизнь прошла Афганскую войну, служила в Чеченской Республике, в Южной Осетии и Абхазии», — рассказала Калинец изданию «Наш Город». В медицине женщина уже 45 лет и успела за это время побывать в четырех горячих точках. Она считает себя готовой к оказанию помощи и на Украине. «Моя помощь никогда не будет лишней. Несмотря на свой возраст, я еще дееспособная и здраво мыслю», — дополнила тюменка. Также женщина поделилась тем, что очень переживает, когда смотрит новости, понимает, что могла бы быть полезна. Зульфия оставила свои данные в военкомате на случай, если возрастные ограничения будут сняты. Но тюменка понимает, что ей вряд ли разрешат ехать, несмотря на ее опыт. 24 февраля Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Также Владимир Путин отметил, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ.