В тюменских кинотеатрах катастрофически упала посещаемость

Тюменские кинотеатры пустуют из-за скудного репертуара Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Большинство сеансов в тюменских кинотеатрах проходят при полупустых залах. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это произошло из-за того, что на фоне международных санкций репертуар в кинотеатрах перестал обновляться.

«Тюменцы перестали ходить в кино, потому что смотреть там просто нечего. Репертуар не обновляется от слова совсем. А если и обновляется — то второсортным кино. Владельцы из-за простоев теряют огромные деньги. Плату за аренду залов в торговых центрах никто не отменял, и, вероятно, отменять не собирается», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В открытых источниках указано, что на данный момент в тюменских кинотеатрах показывают, в основном, фильмы российского производства. При этом, премьера фильма «Артек. Большое путешествие» с Михаилом Галустяном в главной роли состоялась еще 28 апреля.

В адрес крупнейших тюменских кинотеатров «Атмос Синема» и «Синема Парк» направлены запросы. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что на фоне международных санкций зарубежные кинокомпании заявили о приостановке показа фильмов своего производства в российских кинотеатрах. К бойкоту присоединились Warner Bros и Walt Disney Company.