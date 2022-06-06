Politico: администрация Байдена в панике из-за решений по Украине

06 июня 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Джо Байдена обвиняют в обратном эффекте от вводимых в отношении России санкций Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Последние решения администрации президента США Джо Байдена по помощи Украине и принятии пакетов антироссийских санкций привели к обратному эффекту: росту цен на топливо и стремительной глобальной инфляции в стране, что в свою очередь обернулось паникой в Белом доме. Об этом сообщают американские СМИ. «Стремительная глобальная инфляция. Рост цен на топливо. Потенциально возрождающаяся пандемия. Моральный дух резко падает на фоне растущих опасений, что параллели с Джимми Картером, еще одним демократом на первом сроке, страдающим от резкого роста цен и внешнеполитической трясины, сохранятся», — пишет Politico. По информации агентства, кризис Белого дома усугубляется существенной текучкой кадров, в том числе отвечающих за взаимоотношения со СМИ. Кроме того, оставшиеся сотрудники администрации высказывают все больше недовольства из-за неспособности переломить ход событий. Страны Запада столкнулись с невероятным по своей силе кризисом после введения антироссийских санкций. Ограничения были введены после начала спецоперации РФ на территории Украины по указу президента РФ Владимира Путина. В странах, поддержавших введение санкций резко выросла инфляция, жители жалуются на то, что приходится экономить на продуктах. Европейские лидеры советуют экономить гражданам даже на сливе воды в туалете. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Последние решения администрации президента США Джо Байдена по помощи Украине и принятии пакетов антироссийских санкций привели к обратному эффекту: росту цен на топливо и стремительной глобальной инфляции в стране, что в свою очередь обернулось паникой в Белом доме. Об этом сообщают американские СМИ. «Стремительная глобальная инфляция. Рост цен на топливо. Потенциально возрождающаяся пандемия. Моральный дух резко падает на фоне растущих опасений, что параллели с Джимми Картером, еще одним демократом на первом сроке, страдающим от резкого роста цен и внешнеполитической трясины, сохранятся», — пишет Politico. По информации агентства, кризис Белого дома усугубляется существенной текучкой кадров, в том числе отвечающих за взаимоотношения со СМИ. Кроме того, оставшиеся сотрудники администрации высказывают все больше недовольства из-за неспособности переломить ход событий. Страны Запада столкнулись с невероятным по своей силе кризисом после введения антироссийских санкций. Ограничения были введены после начала спецоперации РФ на территории Украины по указу президента РФ Владимира Путина. В странах, поддержавших введение санкций резко выросла инфляция, жители жалуются на то, что приходится экономить на продуктах. Европейские лидеры советуют экономить гражданам даже на сливе воды в туалете.