Для немцев выпустили памятку, как экономно спускать унитаз

Немцам напомнили, как экономно пользоваться водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Германии для жителей создали памятку по экономному расходу воды на фоне растущего кризиса из-за антироссийских санкций. Ее распространил Redaktions Netzwerk Deutschland. Так, жителям советуют использовать воду несколько раз и смывать меньше жидкости при посещении туалета.

Немцам советуют экономить воду при посещении туалета. Издание предлагает установить жителям специальный бак, который оснащен двумя системами смыва воды, чтобы у людей была возможность экономить воду.

Также советуют регулярно проверять, течет ли вода из промывочного ящика в унитаз, когда она не смывается. Желательно быстро исправить такой дефект.

Помимо этого немцам советуют использовать экономичную насадку для душа. «С тропическим душем, через который проходит 35 литров в минуту, вы получаете такое же количество воды. Экономичная насадка для душа потребляет всего около 8 литров», — пишет издание.

Советуют чаще выключать кран — например, при мытье рук или при чистке зубов. В чайнике рекомендуют нагревать столько воды, сколько на самом деле необходимо.

Предлагают использовать воду несколько раз. «С помощью воды, которой перед варкой мыли овощи, можно легко поливать цветы. То же самое относится и к воде из грелки или от варки яиц», — отметили в агентстве.

Снижение температуры в хранилищах оказывает большое влияние на потребление энергии. Также советуют сократить время хранения горячей воды, чтобы горячая вода предоставлялась только тогда, когда она также необходима.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин намерен как можно скорее отказаться от импорта российских энергоносителей, пишет RT. Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт также выступила за запрет поставок российского газа. При этом, как сообщает агентство Bloomberg, в случае введения эмбарго на нефть и газ из РФ экономика Германии понесет потери в 220 миллиардов евро. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Однако, как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект для самих западных стран.