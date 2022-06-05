В Донбассе погиб сургутянин, воевавший вместе с бойцами Кадырова

Похоронили Джангалиева на родине в Башкортостане Фото: Наталья Пушкарева

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Донбассе в ходе спецоперации по денацификации и разоружению Украины погиб житель Сургута Ренат Джангалиев. В Донбасс он отправился в составе чеченского спецподразделения «Ахмат». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Аскинского района Республики Башкортостан.

«В апреле 2022 года ушел добровольцем в отряд „Ахмат“ из Грозного. С апреля по май участвовал в боевых действиях под Северодонецком, где и погиб», — сообщила начальник отдела по связям с общественностью Аскинского района Наталья Пушкарева.

Известие о смерти Джангалиева пришло 22 мая. Похоронили его в Башкортостане, в селе Аскино. В Сургуте у мужчины осталось трое детей — две дочери и сын. В Сургуте он прожил почти десять лет. «В 2012 году уехал на север, в город Сургут. Работал директором станции технического обслуживания», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что на Украине в ходе спецоперации погиб боксер из ХМАО Иван Пахтышев. Уроженец Кондинского района входил в состав сборной Югры по боксу.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и разоружение Украины. Действия Вооруженных сил РФ направлены на помощь республикам Донбасса и освобождение жителей республик от геноцида.

Фото: Наталья Пушкарева

Фото: Наталья Пушкарева

Фото: Наталья Пушкарева