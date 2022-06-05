Тюменские застройщики будут сдавать жилые дома раньше намеченного срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупные застройщики Тюменской области будут сдавать жилье раньше намеченного срока. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что несколько крупных строительных компаний из-за роста цен на стройматериалы решили вводить строящиеся дома в эксплуатацию не в 2023 — м, а в 2022 году.

«Несколько известных компаний перенесли сроки сдачи строящегося жилья с 2023 на 2022 год. Из-за увеличения цен на стройматериалы, застройщики решили ускорить темпы строительства объектов. Это делается для того, чтобы избежать больших затрат: предсказать стоимость материалов в следующем году пока невозможно», — рассказал инсайдер.

В Главное управление строительства Тюменской области агентством был направлен письменный запрос. Аналогичные запросы направлены в адрес компаний — застройщиков «Страна», «ПСК Дом» и «Брусника». Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что, несмотря на санкции, тюменцы активно скупают недвижимость. Продажи в первом квартале текущего года выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.