Путин поручил выплачивать миллионы семьям погибших военных

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Выплата семьям погибших военных составит 5 млн рублей Фото:

Семьи служащих Росгвардии, погибших на Украине, в ДНР, ЛНР и Сирии, получат по пять миллионов рублей. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«В случае гибели военнослужащих членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей. В равных долях», — говорится в документе.

Выплаты, согласно указу, будут осуществляться и тем военным, которые умерли от ранений уже после возвращения из мест боевых действий. Платить будут семьям тех военных, кто погиб не позднее года с момента возвращения с боев.

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Семьи служащих Росгвардии, погибших на Украине, в ДНР, ЛНР и Сирии, получат по пять миллионов рублей. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «В случае гибели военнослужащих членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей. В равных долях», — говорится в документе. Выплаты, согласно указу, будут осуществляться и тем военным, которые умерли от ранений уже после возвращения из мест боевых действий. Платить будут семьям тех военных, кто погиб не позднее года с момента возвращения с боев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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