Путин поручил выплачивать миллионы семьям погибших военных

06 июня 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Выплата семьям погибших военных составит 5 млн рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Семьи служащих Росгвардии, погибших на Украине, в ДНР, ЛНР и Сирии, получат по пять миллионов рублей. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «В случае гибели военнослужащих членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей. В равных долях», — говорится в документе. Выплаты, согласно указу, будут осуществляться и тем военным, которые умерли от ранений уже после возвращения из мест боевых действий. Платить будут семьям тех военных, кто погиб не позднее года с момента возвращения с боев. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Семьи служащих Росгвардии, погибших на Украине, в ДНР, ЛНР и Сирии, получат по пять миллионов рублей. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «В случае гибели военнослужащих членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей. В равных долях», — говорится в документе. Выплаты, согласно указу, будут осуществляться и тем военным, которые умерли от ранений уже после возвращения из мест боевых действий. Платить будут семьям тех военных, кто погиб не позднее года с момента возвращения с боев.