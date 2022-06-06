06 июня 2022

Мэрии Нефтеюганска грозят пикетом из-за проваленного экзамена

© Служба новостей «URA.RU»
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«Девочка не могла не справиться с заданием», — считают общественники Нефтеюганска Фото:

Общественница из Нефтеюганска Наталья Терегулова угрожает мэрии Нефтеюганска тем, что общественники выйдут на пикет, если местной школьнице не позволят пересдать экзамен по физике, который она провалила якобы из-за плохого самочувствия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама правозащитница и общественница Терегулова.

«Ребенку необходимо сдать этот экзамен, чтобы поступить в архитектурный университет. В случае, если по итогу всех проверок обвинят ребенка, и не дадут ей возможности пересдать экзамен в этом году, то общественники и родители намерены выйти с одиночным пикетом к зданию администрации Нефтеюганска», — добавила Терегулова.

Мать девочки, которая не смогла сдать экзамен, относится к ситуации менее эмоционально. Она в разговоре с журналистом URA.RU сообщила, что не имеет твердых намерений выходить на пикет в случае, если ее ребенка не допустят к пересдаче экзамена. По мнению Терегуловой, экзаменационная комиссия допустила нарушения — не пригласили мать девочки и не вызвали скорую, когда той якобы стало плохо. Но председатель экзаменационной комиссии Венера Назарова в разговоре с журналистом агентства объяснила, что объективных показаний для досрочного завершения экзамена и вызова скорой помощи не было. Терегулова добавляет, что подросток в этот же день обратилась в поликлинику, где ей назначили амбулаторное лечение.

Но момент публикации новости получить комментарий в департаменте молодежной политики Нефтеюганска не удалось. В департаменте образования и науки ХМАО добавили, что сейчас идет служебная проверка действий педагогов, по окончании которой будет принято решение. Ранее URA.RU сообщало о том, что девочка не смогла сдать экзамен из-за плохого самочувствия, а скорую ей так и не вызвали.

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Общественница из Нефтеюганска Наталья Терегулова угрожает мэрии Нефтеюганска тем, что общественники выйдут на пикет, если местной школьнице не позволят пересдать экзамен по физике, который она провалила якобы из-за плохого самочувствия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама правозащитница и общественница Терегулова. «Ребенку необходимо сдать этот экзамен, чтобы поступить в архитектурный университет. В случае, если по итогу всех проверок обвинят ребенка, и не дадут ей возможности пересдать экзамен в этом году, то общественники и родители намерены выйти с одиночным пикетом к зданию администрации Нефтеюганска», — добавила Терегулова. Мать девочки, которая не смогла сдать экзамен, относится к ситуации менее эмоционально. Она в разговоре с журналистом URA.RU сообщила, что не имеет твердых намерений выходить на пикет в случае, если ее ребенка не допустят к пересдаче экзамена. По мнению Терегуловой, экзаменационная комиссия допустила нарушения — не пригласили мать девочки и не вызвали скорую, когда той якобы стало плохо. Но председатель экзаменационной комиссии Венера Назарова в разговоре с журналистом агентства объяснила, что объективных показаний для досрочного завершения экзамена и вызова скорой помощи не было. Терегулова добавляет, что подросток в этот же день обратилась в поликлинику, где ей назначили амбулаторное лечение. Но момент публикации новости получить комментарий в департаменте молодежной политики Нефтеюганска не удалось. В департаменте образования и науки ХМАО добавили, что сейчас идет служебная проверка действий педагогов, по окончании которой будет принято решение. Ранее URA.RU сообщало о том, что девочка не смогла сдать экзамен из-за плохого самочувствия, а скорую ей так и не вызвали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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