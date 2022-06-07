Украинские чиновники и военные рискуют потерять свои активы в РФ

08 июня 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

В России предложили национализировать активы украинских чиновников и военных Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активы украинских чиновников и военных, причастных к обстрелам территорий России и Донбасса, предлагают национализировать. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы в обращении к правительству и Следственному комитету РФ. Предполагается, что конфискованные средства будут направлены на компенсации потерпевшим. «Национализация активов украинских чиновников, военных и иных лиц, причастных к обстрелам территорий России, Донецкой и Луганской народных республик, необходима в первую очередь для последующей компенсации ущерба потерпевшим жителям соответствующих регионов», — приводят «Известия» обращение депутата от КПРФ Сергея Обухова. В результате обстрелов приграничных регионов есть погибшие и раненые, сотни домов и объектов инфраструктуры разрушены, напомнил депутат. По словам парламентария, мера может стать зеркальным ответом на национализацию российских активов Украиной. «Симметричный ответ на арест российских активов на Украине должен стать четким сигналом и для других стран, которые начали уже открыто обсуждать, как распорядиться замороженными богатствами России», — добавил он. Предложение было направлено в правительство и Следственный комитет РФ. В марте украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому власти могут начать принудительно изымать собственность России и ее резидентов на территории страны, передает NEWS.ru . Премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине, уточняет RT. В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов призвал национализировать имущество украинских олигархов. В конце марта стало известно, что в список имущества, которое подпадает под национализацию, также буде включена квартира Зеленского в Ливадии (Крым). Все это происходит на фоне спецоперации РФ на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Активы украинских чиновников и военных, причастных к обстрелам территорий России и Донбасса, предлагают национализировать. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы в обращении к правительству и Следственному комитету РФ. Предполагается, что конфискованные средства будут направлены на компенсации потерпевшим. «Национализация активов украинских чиновников, военных и иных лиц, причастных к обстрелам территорий России, Донецкой и Луганской народных республик, необходима в первую очередь для последующей компенсации ущерба потерпевшим жителям соответствующих регионов», — приводят «Известия» обращение депутата от КПРФ Сергея Обухова. В результате обстрелов приграничных регионов есть погибшие и раненые, сотни домов и объектов инфраструктуры разрушены, напомнил депутат. По словам парламентария, мера может стать зеркальным ответом на национализацию российских активов Украиной. «Симметричный ответ на арест российских активов на Украине должен стать четким сигналом и для других стран, которые начали уже открыто обсуждать, как распорядиться замороженными богатствами России», — добавил он. Предложение было направлено в правительство и Следственный комитет РФ. В марте украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому власти могут начать принудительно изымать собственность России и ее резидентов на территории страны, передает NEWS.ru. Премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявил, что Киев национализирует всю российскую собственность на Украине, уточняет RT. В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов призвал национализировать имущество украинских олигархов. В конце марта стало известно, что в список имущества, которое подпадает под национализацию, также буде включена квартира Зеленского в Ливадии (Крым). Все это происходит на фоне спецоперации РФ на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация.