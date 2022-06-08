В Перми назвали рабочую профессию с зарплатой в 130 тысяч

От водителя-экспедитора требуется стаж вождения от одного года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работой с самой высокой зарплатой в июне в Перми стала вакансия водителя-экспедитора. Будущему сотруднику обещают платить 130 тысяч рублей, рассказали URA.RU в компании Superjob.

«В Перми в июне больше всего готовы платить водителю-экспедитору с категорией „Е“. Компания обещает зарплату 130 тыс. рублей», — рассказали в компании. В качестве бонусов соискателю предлагают корпоративное питание, обучение безопасному и экономичному вождению, санаторно-курортное лечение, спецодежду, корпоративную связь и прочее. У будущего сотрудника должен быть стаж вождения по категории «Е» от одного года.

Помимо водителя-экспедитора, в топ-5 высокооплачиваемых вакансий июня в Перми вошли также программисты и инженеры. На втором месте — вакансия старшего программиста «1С» с зарплатой от 110 до 130 тысяч рублей. От будущего работника требуется опыт работы разработки не менее трех лет. Третье место — инженер по буровым растворам. Работнику предлагают от 105 тысяч рублей в месяц, а от самого сотрудника нужно иметь релевантный опыт работы от трех лет и техническое образование. Последние места заняли вакансии программиста «1С» (предлагаемая заработная плата от 100 до 150 тыс. рублей) и вакансия инженера проекта (от 100 тыс. рублей).

В мае одной из самых высокооплачиваемых вакансий стал слесарь-сантехник. Тогда специалисту готовы были предложить зарплату в 70 тысяч рублей. От соискателя требовалось иметь опыт работы в обслуживании сетей водоснабжения и водоотведения не менее трех лет.

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