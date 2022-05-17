Профессия сантехника вошла в топ самых денежных в Перми

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Интервью с Владимиром Чебыкиным. Челябинск, скульптура сантехника
Сантехнику в Перми готовы платить до 70 тысяч рублей Фото:

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Перми стало предложение о работе слесаря-сантехника. Как выяснили эксперты сервиса SuperJob, в мае специалисту такого рода готовы платить до 70 тысяч рублей.

«На третьем месте — слесарь-сантехник с зарплатой до 70 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы в строительстве, обслуживании наружных сетей водоснабжения и водоотведения от трех лет», — говорится в исследовании SuperJob. На первом и втором местах рейтинга расположились вакансии программистов «1С».

Самое высокооплачиваемое предложение в мае — вакансия директора по IT в Москве, с зарплатой до 500 тысяч рублей. Что касается рабочих специалистов, то им выше среднего готовы платить в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе и Челябинске. В последнем, например, электросварщику предлагают зарплату от 108 тысяч рублей, чуть меньше — до 102 тысяч — может получать токарь.

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Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Перми стало предложение о работе слесаря-сантехника. Как выяснили эксперты сервиса SuperJob, в мае специалисту такого рода готовы платить до 70 тысяч рублей. «На третьем месте — слесарь-сантехник с зарплатой до 70 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы в строительстве, обслуживании наружных сетей водоснабжения и водоотведения от трех лет», — говорится в исследовании SuperJob. На первом и втором местах рейтинга расположились вакансии программистов «1С». Самое высокооплачиваемое предложение в мае — вакансия директора по IT в Москве, с зарплатой до 500 тысяч рублей. Что касается рабочих специалистов, то им выше среднего готовы платить в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе и Челябинске. В последнем, например, электросварщику предлагают зарплату от 108 тысяч рублей, чуть меньше — до 102 тысяч — может получать токарь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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