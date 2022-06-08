08 июня 2022

Путин отметил пермского чиновника

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Представление ВРИО губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, плаксин александр
Президент отметил заслуги Александра Плаксина в деле защиты конкуренции Фото:

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность руководителю УФАС России по Пермскому краю Александру Плаксину. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Пермское УФАС России».

«Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность руководителю Пермского УФАС России Александру Плаксину за заслуги в обеспечении защиты конкуренции», — говорится в сообщении. Президиум ФАС России неоднократно отмечал дела пермского антимонопольного управления как лучшие в РФ.

Александр Плаксин, комментируя благодарность президента, отметил, что это оценка работы всего коллектива. Он обещает сохранить высокую планку и дальше помогать «ежедневно решать проблемы конкретных людей и представителей бизнес-сообщества, обиженных недобросовестными монополистами, конкурентами или чиновниками».

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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность руководителю УФАС России по Пермскому краю Александру Плаксину. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Пермское УФАС России». «Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность руководителю Пермского УФАС России Александру Плаксину за заслуги в обеспечении защиты конкуренции», — говорится в сообщении. Президиум ФАС России неоднократно отмечал дела пермского антимонопольного управления как лучшие в РФ. Александр Плаксин, комментируя благодарность президента, отметил, что это оценка работы всего коллектива. Он обещает сохранить высокую планку и дальше помогать «ежедневно решать проблемы конкретных людей и представителей бизнес-сообщества, обиженных недобросовестными монополистами, конкурентами или чиновниками».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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