Путин отметил пермского чиновника

09 июня 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Президент отметил заслуги Александра Плаксина в деле защиты конкуренции Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность руководителю УФАС России по Пермскому краю Александру Плаксину. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Пермское УФАС России». «Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность руководителю Пермского УФАС России Александру Плаксину за заслуги в обеспечении защиты конкуренции», — говорится в сообщении. Президиум ФАС России неоднократно отмечал дела пермского антимонопольного управления как лучшие в РФ. Александр Плаксин, комментируя благодарность президента, отметил, что это оценка работы всего коллектива. Он обещает сохранить высокую планку и дальше помогать «ежедневно решать проблемы конкретных людей и представителей бизнес-сообщества, обиженных недобросовестными монополистами, конкурентами или чиновниками». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность руководителю УФАС России по Пермскому краю Александру Плаксину. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Пермское УФАС России». «Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность руководителю Пермского УФАС России Александру Плаксину за заслуги в обеспечении защиты конкуренции», — говорится в сообщении. Президиум ФАС России неоднократно отмечал дела пермского антимонопольного управления как лучшие в РФ. Александр Плаксин, комментируя благодарность президента, отметил, что это оценка работы всего коллектива. Он обещает сохранить высокую планку и дальше помогать «ежедневно решать проблемы конкретных людей и представителей бизнес-сообщества, обиженных недобросовестными монополистами, конкурентами или чиновниками».