В центре Перми на пересечении улицы Краснова и Комсомольского проспекта таксист на большой скорости сбил курьера на электровелосипеде. Участника аварии получили травмы, рассказали в краевой Госавтоинспекции.
«Водитель электровелосипеда — молодой человек 2002 года рождения — выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по главной дороге двигался Renault Logan под управлением мужчины 1974 года рождения. В результате столкновения водитель электровелосипеда получил травмы различной степени тяжести. Пассажирке легкового автомобиля 1999 года рождения оказана разовая медицинская помощь», — сообщили в Госавтоинспекции, передает «КП Пермь»
На видеозаписи с регистратора очевидцев видно, как после удара электровелосипедист оказался на крыше легкового автомобиля и несколько метров проехал вместе с машиной, пока такси не врезалось в столб. После этого мужчина с электровелосипеда упал на тротуар и некоторое время не мог подняться самостоятельно. По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.
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