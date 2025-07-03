03 июля 2025

Таксист сбил доставщика еды в центре Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставщик выехал на красный свет
Доставщик выехал на красный свет Фото:

В центре Перми на пересечении улицы Краснова и Комсомольского проспекта таксист на большой скорости сбил курьера на электровелосипеде. Участника аварии получили травмы, рассказали в краевой Госавтоинспекции.

«Водитель электровелосипеда — молодой человек 2002 года рождения — выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по главной дороге двигался Renault Logan под управлением мужчины 1974 года рождения. В результате столкновения водитель электровелосипеда получил травмы различной степени тяжести. Пассажирке легкового автомобиля 1999 года рождения оказана разовая медицинская помощь», — сообщили в Госавтоинспекции, передает «КП Пермь»

На видеозаписи с регистратора очевидцев видно, как после удара электровелосипедист оказался на крыше легкового автомобиля и несколько метров проехал вместе с машиной, пока такси не врезалось в столб. После этого мужчина с электровелосипеда упал на тротуар и некоторое время не мог подняться самостоятельно. По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

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В центре Перми на пересечении улицы Краснова и Комсомольского проспекта таксист на большой скорости сбил курьера на электровелосипеде. Участника аварии получили травмы, рассказали в краевой Госавтоинспекции. «Водитель электровелосипеда — молодой человек 2002 года рождения — выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по главной дороге двигался Renault Logan под управлением мужчины 1974 года рождения. В результате столкновения водитель электровелосипеда получил травмы различной степени тяжести. Пассажирке легкового автомобиля 1999 года рождения оказана разовая медицинская помощь», — сообщили в Госавтоинспекции, передает «КП Пермь» На видеозаписи с регистратора очевидцев видно, как после удара электровелосипедист оказался на крыше легкового автомобиля и несколько метров проехал вместе с машиной, пока такси не врезалось в столб. После этого мужчина с электровелосипеда упал на тротуар и некоторое время не мог подняться самостоятельно. По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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