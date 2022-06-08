В Челябинске покончил с собой 17-летний подросток

09 июня 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске покончил с собой 17-летний подросток. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело юноши нашли вечером 8 июня на улице в Калининском районе. Первоначальные проверочные мероприятия говорят о том, что подросток покончил с собой. Что стало причиной предстоит установить следственным органам», — рассказал источник. По результатам проверки, проводимой следственными органами, будет принято процессуальное решение. Ранее в поле зрения социальных служб и правоохранительных органах подросток не попадал. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию не комментируют. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске покончил с собой 17-летний подросток. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело юноши нашли вечером 8 июня на улице в Калининском районе. Первоначальные проверочные мероприятия говорят о том, что подросток покончил с собой. Что стало причиной предстоит установить следственным органам», — рассказал источник. По результатам проверки, проводимой следственными органами, будет принято процессуальное решение. Ранее в поле зрения социальных служб и правоохранительных органах подросток не попадал. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию не комментируют.