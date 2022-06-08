08 июня 2022

В Челябинске покончил с собой 17-летний подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв во дворе дома № 51 на улице Советской Армии. Магнитогорск, взрыв, магнитогорск, ск
В обстоятельствах трагедии разбираются следователи Фото:

В Челябинске покончил с собой 17-летний подросток. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Тело юноши нашли вечером 8 июня на улице в Калининском районе. Первоначальные проверочные мероприятия говорят о том, что подросток покончил с собой. Что стало причиной предстоит установить следственным органам», — рассказал источник.

По результатам проверки, проводимой следственными органами, будет принято процессуальное решение. Ранее в поле зрения социальных служб и правоохранительных органах подросток не попадал. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию не комментируют.

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В Челябинске покончил с собой 17-летний подросток. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Тело юноши нашли вечером 8 июня на улице в Калининском районе. Первоначальные проверочные мероприятия говорят о том, что подросток покончил с собой. Что стало причиной предстоит установить следственным органам», — рассказал источник. По результатам проверки, проводимой следственными органами, будет принято процессуальное решение. Ранее в поле зрения социальных служб и правоохранительных органах подросток не попадал. В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области информацию не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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