Свердловский омбудсмен вмешалась в спор экс-супругов из-за детей

Татьяна Мерзлякова направила просьбу краснодарскому уполномоченному по правам человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова взяла на контроль семейный конфликт, в результате которого бывшие супруги не могут поделить двоих детей. Об этом URA.RU рассказала жительница Екатеринбурга Ирина Федотова, пытающаяся вернуть 4-летнего сына и 5-летнюю дочь, которых отец не привез домой после майских праздников. После развода супруги проживают в разных городах: отец детей — в Краснодаре, а мать — в Екатеринбурге.

«Татьяна Мерзлякова направила запрос уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае Сергею Мышаку. Теперь буду ждать ответа от краснодарских чиновников», — поделилась Федотова.

По словам екатеринбурженки Ирины, региональный омбудсмен также направила запрос судебным приставам. «Татьяна Георгиевна написала заявление приставу. В своем письме она [Татьяна Мерзлякова] попросила поднять из архива „якобы“ мой отказ от алиментов, чтобы прояснить по этому вопросу ситуацию», — говорит мама двоих детей.

В аппарате регионального уполномоченного по правам человека корреспонденту агентства пояснили, что уполномоченный по правам человека может помочь урегулировать конфликт в досудебном порядке. «Если родители не смогли договориться о месте проживания детей и прийти к мировому соглашению, то решить этот вопрос представляется возможным только в судебном порядке», — отметили в ведомстве.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае. На звонок корреспондента никто не ответил. Был направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что еще до развода супруги Федотовы решили переехать туда, где теплее. Выбрали Краснодар. В браке родилось двое детей, но, к сожалению, семейная жизнь не сложилась — в 2019 году развелись. Ирина Федотова осталась с детьми жить в Краснодаре, но очень низкий заработок на юге страны стал причиной, по которой Федотова вернулась на Урал.

Аналогичная история произошла и с многодетной мамой Ириной Юсуповой из Екатеринбурга, которая пытается вернуть троих детей. Василий Бобров, муж женщины, тайно вывез детей в Киров. Сейчас супруги живут в разных городах: отец детей — в Кирове, а мать — в Екатеринбурге. Женщина была замужем 17 лет, и, по ее словам, все эти годы Василий ее терроризировал. Уйти от мужа женщина боялась, но ситуация изменилась, когда супруг увез детей без ее ведома. Обращения в силовые ведомства не дали никакого результата.

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