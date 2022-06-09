Власти выделят свердловчанам миллиарды на новое жилье

В 2022 году планируется расселить более четырех тысяч свердловчан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Почти на 4 миллиарда рублей увеличился размер финансирования на программу расселения из аварийного жилья в Свердловской области. Соответсвующее поставление подписал глава региона Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

«Согласно принятому постановлению, общий объем финансирования программы увеличен почти на четыре миллиарда рублей, с 16,5 до 20,4 миллиарда рублей. В том числе за счет увеличения софинансирования программы из местных бюджетов и направлении дополнительных 363,2 миллиона рублей из областного бюджета», — сказано в сообщении ДИПа.

В 2022 году планируется расселить более четырех тысяч свердловчан. «Согласно уточненным значениям плановых показателей программы, в 2022 году мы должны расселить 73,4 тысячи квадратных метров „авариек“. Благодаря этому почти 4 тысячи 372 человека должны обрести комфортное и безопасное жилье», — отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Ранее URA.RU писало, что комплексное развитие территорий Свердловской области, также известное как реновация жилья, призвано увеличить объемы расселения аварийных домов в регионе. Закон о комплексном развитии территорий, который свердловчане окрестили «законом о реновации», вызвал острую общественную дискуссию. Граждане опасаются, что закон позволит в любой момент выгнать их из собственного жилья без адекватной компенсации.

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