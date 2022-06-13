БК «Парма» после ухода легионеров подписал контракт с американцем

За пермский баскетбольный клуб сыграет американец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спустя три месяца после ухода всех иностранных легионеров пермский баскетбольный клуб «Парма» подписал контракт с американцем Джастином Роберсоном. 28-летний защитник будет выступать за команду минимум один сезон. Главный тренер клуба Евгений Пашутин считает легионера «главным оружием в атаке».

«Джастин — универсальный игрок. Дисциплинирован и коммуникабелен с партнерами. Он довольно агрессивен как в защите, так и в нападении. Джастин способен исполнить роль как атакующего защитника, так и разыгрывающего. Надеюсь, что он станет нашим главным оружием в атаке», — приводит слова Пашутина сайт БК «Парма».

Джастин Рашард Роберсон родился в городе Натчиточес, штат Луизиана, США. Играл в NCAA в составе команды университета La-Monroe. Международную карьеру начал в швейцарских баскетбольных клубах «Фрибург» и «Массаньо». В России он играл в ярославском «Буревестнике» и в «Уралмаше» из Екатеринбурга.

Ранее URA.RU рассказывало, что главный тренер пермского баскетбольного клуба Казис Максвитис покинул команду, решив остаться в Литве, где возглавляет сборную страны. Из команды также ушли его ассистент Гинтарас Каджюлис и пять легионеров. Последним иностранным игроком, покинувшим «Парму», стал белорусский центрфорвард Артем Параховский. 13 июня главным тренером команды стал российский специалист Евгений Пашутин.