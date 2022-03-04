04 марта 2022
03 марта 2022

СМИ: легионерам пермского БК «Парма» могли угрожать

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Литовцы планировали остаться в «Парме», но могли покинуть клуб из-за угроз Фото:

Легионер Адас Юшкявичюс и ассистент тренера Гинтарас Каджюлис могли покинуть пермский баскетбольный клуб «Парма» из-за угроз. Их паспорта угрожали аннулировать в случае отказа вернуться на родину, в Литву.

«Юшкявичюсу и Каджюлису позвонили из Литвы и пригрозили, что их паспорта будут аннулированы, если они останутся в России. Оба хотели продолжить работу в „Парме“, но были вынуждены покинуть страну», — пишет портал Sport24.ru со ссылкой на источник в клубе. В «Парме» информацию об отъезде иностранных игроков не комментируют.

URA.RU рассказывало, что БК «Парма» остался без главного тренера Казиса Максвитиса. Иностранный специалист принял решение остаться в Литве. Также команду покинули все легионеры.

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Легионер Адас Юшкявичюс и ассистент тренера Гинтарас Каджюлис могли покинуть пермский баскетбольный клуб «Парма» из-за угроз. Их паспорта угрожали аннулировать в случае отказа вернуться на родину, в Литву. «Юшкявичюсу и Каджюлису позвонили из Литвы и пригрозили, что их паспорта будут аннулированы, если они останутся в России. Оба хотели продолжить работу в „Парме“, но были вынуждены покинуть страну», — пишет портал Sport24.ru со ссылкой на источник в клубе. В «Парме» информацию об отъезде иностранных игроков не комментируют. URA.RU рассказывало, что БК «Парма» остался без главного тренера Казиса Максвитиса. Иностранный специалист принял решение остаться в Литве. Также команду покинули все легионеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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