В Челябинске расскажут о регулировании подводных беспилотников

В Челябинской области обсудят вопросы перспективного развития права Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тема регулирования подводных беспилотных аппаратов станет в Челябинске одним из предметов обсуждения в рамках научного форума «Право будущего», который состоится 15 июня. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, конференция продлится три дня.

«О перспективах конституционно-правового регулирования испытаний подводных беспилотных аппаратов расскажет доцент Севастопольского госуниверситета Станислав Васильев. Среди более, чем 70 докладов, темы правовой поддержки вопросов экологии, молодежной политики и госустройства», — отметили в правительстве региона.

Форум проведут совместно Челябинский, Южно-Уральский госуниверситеты и некоммерческая организация «Право будущего». На мероприятие соберутся представители федеральных и региональных органов власти, ученые, эксперты-практики, государственные и общественные деятели, студенты.

Научное мероприятие приурочили к 100-летию образования СССР и посвятили Году культурного наследия народов России. Первый день конференцию проведут на площадке заксобрания области.

Президент России Владимир Путин ранее своим указом объявил 2022—2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. Одной из его задач является привлечение к научной деятельности талантливой молодежи. Исследователей нацелили на решение важнейших вопросов по укреплению общества. Чтобы планы реализовать, предписано повысить доступность информации о перспективах научной работы в России.

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