Магнитогорский хоккеист Малкин покинет «Питтсбург»

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Евгений Малкин может уйти на хоккейную «пенсию»
Евгений Малкин может уйти на хоккейную «пенсию» Фото:

Хоккеист из Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин расстанется с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз», за который он играет с 2006 года. Об этом сообщают спортивные издания.

«История Малкина и „Пингвинз“ близится к завершению. Предстоящий сезон станет для него последним в „Питтсбурге“, — сообщает „Чемпионат“ со ссылкой на издание The Athletic.

Следующий сезон должен стать для Малкина 20-м в НХЛ. Все эти годы он играл за «Питтсбург». В этом клубе воспитанник магнитогорского «Металлурга» завоевал три Кубка Стэнли. Летом 2026 года истечет четвертый контракт 38-летнего Малкина с «пингвинами». За карьеру в клубе он забил более 500 шайб. Ранее Малкин заявлял, что если по завершении контракта с «Питтсбургом» у него останутся силы и желание продолжить карьеру, он рассмотрит вариант с возвращением в Магнитогорск.

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Хоккеист из Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин расстанется с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз», за который он играет с 2006 года. Об этом сообщают спортивные издания. «История Малкина и „Пингвинз“ близится к завершению. Предстоящий сезон станет для него последним в „Питтсбурге“, — сообщает „Чемпионат“ со ссылкой на издание The Athletic. Следующий сезон должен стать для Малкина 20-м в НХЛ. Все эти годы он играл за «Питтсбург». В этом клубе воспитанник магнитогорского «Металлурга» завоевал три Кубка Стэнли. Летом 2026 года истечет четвертый контракт 38-летнего Малкина с «пингвинами». За карьеру в клубе он забил более 500 шайб. Ранее Малкин заявлял, что если по завершении контракта с «Питтсбургом» у него останутся силы и желание продолжить карьеру, он рассмотрит вариант с возвращением в Магнитогорск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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