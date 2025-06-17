Магнитогорский хоккеист Малкин покинет «Питтсбург»

Хоккеист из Магнитогорска (Челябинская область) Евгений Малкин расстанется с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз», за который он играет с 2006 года. Об этом сообщают спортивные издания.
«История Малкина и „Пингвинз“ близится к завершению. Предстоящий сезон станет для него последним в „Питтсбурге“, — сообщает „Чемпионат“ со ссылкой на издание The Athletic.
Следующий сезон должен стать для Малкина 20-м в НХЛ. Все эти годы он играл за «Питтсбург». В этом клубе воспитанник магнитогорского «Металлурга» завоевал три Кубка Стэнли. Летом 2026 года истечет четвертый контракт 38-летнего Малкина с «пингвинами». За карьеру в клубе он забил более 500 шайб. Ранее Малкин заявлял, что если по завершении контракта с «Питтсбургом» у него останутся силы и желание продолжить карьеру, он рассмотрит вариант с возвращением в Магнитогорск.
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