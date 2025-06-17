Депутат Госдумы Колесников предложил челябинкам службу в отряде БПЛА

В Челябинской области мужчин и женщин приглашают вступить добровольцами в отряд беспилотной авиации для участия в СВО. Подразделение формируется под эгидой Министерства обороны РФ. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил депутат Госдумы от региона, заместитель командира добровольческого батальона Олег Колесников.
«Продолжаю набор желающих служить в новом отряде беспилотной авиации. Жду заявки и от тех, кто заключал контракт и намерен вернуться в строй после перерыва. Обязательно: высокая мотивация. Остальному научим», — написал Колесников.
Он рассказал, что задачами отряда будут радиоэлектронная разведка, аэроразведка и уничтожение целей с использованием самых современных беспилотников. Действовать добровольцы будут на Запорожском направлении. Денежное довольствие заявлено от 200 тысяч рублей в месяц, добровольцам присваивается статус участника боевых действий. Для участия в отборе необходимо заполнить анкету и направить ее на электронную почту BPLA.74@mail.ru. Вопросы можно задать по телефону +7 (912) 806-16-75.
«Пойти по стопам Лидии Зверевой, первой в России женщины, получившей летный диплом, могут жительницы Челябинской области от 20 до 37 лет. Сейчас я веду набор желающих заключить контракт, а в дальнейшем речь может пойти и о создании отдельного женского подразделения», — добавил также Колесников. Пояснив, что в реалиях современных боевых действий операторы дронов уже могут находиться не в окопах, а в десятках километров от переднего края — что снижает опасность для женщин-военнослужащих.
Олег Колесников находится на СВО с осени 2022 года. За службу на фронте он награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».
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