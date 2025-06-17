Челябинский Париж стал двухсотой локацией распространения электросамокатов

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Компания открыла 200-ю локацию в селе Париж
Компания открыла 200-ю локацию в селе Париж Фото:

В селе Париж Челябинской области запустили 200-ю по счету локацию сервиса аренды электросамокатов МТС Юрент. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Наш опыт показывает, что электросамокаты востребованы в городах любого размера — будь то Москва или Париж. Электросамокаты играют даже более важную роль в транспортной системе небольших городов, поскольку им часто не хватает общественного транспорта и особенно актуальны короткие поездки (до трех км)», — сообщил гендиректор МТС Юрент Иван Туринге.

В компании отметили, что услуги микромобильности востребованы не только в мегаполисах и городах с миллионным населением, но и во всех населенных пунктах, где есть асфальтированные дороги и тротуары. Открытие сервиса в 200-й локации подтвердило статус компании как лидера по географическому присутствию. В ближайшие три года Юрент планирует увеличить количество городов в России до 300.

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В селе Париж Челябинской области запустили 200-ю по счету локацию сервиса аренды электросамокатов МТС Юрент. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Наш опыт показывает, что электросамокаты востребованы в городах любого размера — будь то Москва или Париж. Электросамокаты играют даже более важную роль в транспортной системе небольших городов, поскольку им часто не хватает общественного транспорта и особенно актуальны короткие поездки (до трех км)», — сообщил гендиректор МТС Юрент Иван Туринге. В компании отметили, что услуги микромобильности востребованы не только в мегаполисах и городах с миллионным населением, но и во всех населенных пунктах, где есть асфальтированные дороги и тротуары. Открытие сервиса в 200-й локации подтвердило статус компании как лидера по географическому присутствию. В ближайшие три года Юрент планирует увеличить количество городов в России до 300.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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