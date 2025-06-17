Суд дал челябинскому бизнесмену шанс вернуть элитный курорт на Увильдах

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Александр Мицуков доказал суду незаконность внесенных в устав поправок
Александр Мицуков доказал суду незаконность внесенных в устав поправок Фото:

Арбитражный суд Челябинской области дал шанс бизнесмену и военврачу Александру Мицукову вернуть контроль над элитным курортом на Увильдах. Внесенные в 2020 году бывшей супругой Ингой Майер изменения в устав признаны незаконными.

«Признать недействительным устав ООО „ЮжуралПродукт“, утвержденный решением единственного участника общества от 15 апреля 2020 года, в новой редакции, в части: „Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается только с согласия остальных участников общества“», — отмечено в документе. Решение имеется в распоряжении URA.RU.

Мицуков не мог вернуть контроль над санаторием «Увильды», даже несмотря на то, что добился раздела имущества. Бизнесмен восстановил свою долю в 70%, однако действовавшие поправки в устав мешали возврату корпоративных прав. Супруга ссылалась на пункт устава, отказываясь допускать в руководящие органы Мицукова. При этом сами поправки появились, когда суд запретил их вносить. 

В настоящий момент опубликована резолютивная часть решения. Полный текст появится позже. При подготовке материала URA.RU обратилось к Майер и Мицукову. Ответы будут опубликованы в случае поступления.

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Арбитражный суд Челябинской области дал шанс бизнесмену и военврачу Александру Мицукову вернуть контроль над элитным курортом на Увильдах. Внесенные в 2020 году бывшей супругой Ингой Майер изменения в устав признаны незаконными. «Признать недействительным устав ООО „ЮжуралПродукт“, утвержденный решением единственного участника общества от 15 апреля 2020 года, в новой редакции, в части: „Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается только с согласия остальных участников общества“», — отмечено в документе. Решение имеется в распоряжении URA.RU. Мицуков не мог вернуть контроль над санаторием «Увильды», даже несмотря на то, что добился раздела имущества. Бизнесмен восстановил свою долю в 70%, однако действовавшие поправки в устав мешали возврату корпоративных прав. Супруга ссылалась на пункт устава, отказываясь допускать в руководящие органы Мицукова. При этом сами поправки появились, когда суд запретил их вносить.  В настоящий момент опубликована резолютивная часть решения. Полный текст появится позже. При подготовке материала URA.RU обратилось к Майер и Мицукову. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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