Суд дал челябинскому бизнесмену шанс вернуть элитный курорт на Увильдах

Арбитражный суд Челябинской области дал шанс бизнесмену и военврачу Александру Мицукову вернуть контроль над элитным курортом на Увильдах. Внесенные в 2020 году бывшей супругой Ингой Майер изменения в устав признаны незаконными.
«Признать недействительным устав ООО „ЮжуралПродукт“, утвержденный решением единственного участника общества от 15 апреля 2020 года, в новой редакции, в части: „Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается только с согласия остальных участников общества“», — отмечено в документе. Решение имеется в распоряжении URA.RU.
Мицуков не мог вернуть контроль над санаторием «Увильды», даже несмотря на то, что добился раздела имущества. Бизнесмен восстановил свою долю в 70%, однако действовавшие поправки в устав мешали возврату корпоративных прав. Супруга ссылалась на пункт устава, отказываясь допускать в руководящие органы Мицукова. При этом сами поправки появились, когда суд запретил их вносить.
В настоящий момент опубликована резолютивная часть решения. Полный текст появится позже. При подготовке материала URA.RU обратилось к Майер и Мицукову. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
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