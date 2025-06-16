16 июня 2025

Челябинский контрактник осужден на шесть лет за самовольное оставление части

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина сбежал из военной части
Мужчина сбежал из военной части Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на шесть лет колонии осужден контрактник, сбежавший из военной части. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе суда.

Уголовное дело на младшего сержанта Б., проходящего военную службу по контракту, рассмотрено 17 июня. Мужчина обвиняется в самовольном оставлении части в условиях мобилизации. Согласно материалам дела, 17 октября 2024 года военнослужащий без разрешения командования покинул расположение воинской части, находящейся на полигоне в Челябинской области, для того, чтобы временно отдохнуть от исполнения служебных обязанностей. Пять месяцев он жил в Миассе и в Ханты-Мансийском автономном округе, пока 21 марта 2025 года не был задержан сотрудниками полиции.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на шесть лет колонии осужден контрактник, сбежавший из военной части. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе суда. Уголовное дело на младшего сержанта Б., проходящего военную службу по контракту, рассмотрено 17 июня. Мужчина обвиняется в самовольном оставлении части в условиях мобилизации. Согласно материалам дела, 17 октября 2024 года военнослужащий без разрешения командования покинул расположение воинской части, находящейся на полигоне в Челябинской области, для того, чтобы временно отдохнуть от исполнения служебных обязанностей. Пять месяцев он жил в Миассе и в Ханты-Мансийском автономном округе, пока 21 марта 2025 года не был задержан сотрудниками полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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