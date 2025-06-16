Челябинский контрактник осужден на шесть лет за самовольное оставление части

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на шесть лет колонии осужден контрактник, сбежавший из военной части. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе суда.
Уголовное дело на младшего сержанта Б., проходящего военную службу по контракту, рассмотрено 17 июня. Мужчина обвиняется в самовольном оставлении части в условиях мобилизации. Согласно материалам дела, 17 октября 2024 года военнослужащий без разрешения командования покинул расположение воинской части, находящейся на полигоне в Челябинской области, для того, чтобы временно отдохнуть от исполнения служебных обязанностей. Пять месяцев он жил в Миассе и в Ханты-Мансийском автономном округе, пока 21 марта 2025 года не был задержан сотрудниками полиции.
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