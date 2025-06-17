В челябинском районе умер последний участник Великой Отечественной войны

В Чебаркульском районе Челябинской области умер последний участник Великой Отечественной войны 98-летний Александр Иванович Плешков. Об этом сообщила пресс-служба муниципального района.
«На 98 году ушел из жизни последний проживавший на территории Чебаркульского района фронтовик, житель села Травники. Во время погребения ветерана под гимн Российской Федерации прозвучали три залпа памятного салюта», — сообщила пресс-служба муниципалитета на официальном сайте.
Александр Иванович родился в деревне Мохиревка Чебаркульского района, которой сейчас уже нет. Призывного возраста он достиг в ноябре 1944 года, а повестку получил в свой 17 день рождения, 7 ноября. Был зачислен в экипаж боевого самолета 12 Гвардейского авиационного полка. Аэродром базировался в 50-ти километрах от передовой, оттуда советские самолеты бомбили Кенигсберг и Берлин. В марте депутаты Чебаркульского района присвоили Плешкову звание «Почетный гражданин Чебаркульского района».
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