В Магнитогорске суд обязал банк вернуть пенсионерке 350 тысяч, похищенных мошенниками

Ленинский районный суд Магнитогорска удовлетворил требования прокуратуры, которая заступилась за пенсионерку, ставшую жертвой мошенников и оформившую на себя кредит в одном из банков. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«19 декабря 2023 года неустановленное лицо, представившись сотрудником банка, завладело персональными данными 70-летней местной жительницы и оформило на нее в банке кредитные карты на 350 тысяч рублей, после чего деньги с них были похищены. Проверка показала, что при заключении кредитных договоров потерпевшая находилась под влиянием обмана, ошибочно воспринимала ситуацию и оформила договоры под диктовку мошенников», — пояснили в прокуратуре.
Полиция возбудила уголовное дело по части 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения денежных средств в крупном размере. В интересах потерпевшей прокурор района подал в Ленинский райсуд иск о признании кредитного договора недействительным и применении последствий недействительности сделки.
«Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с банка в пользу женщины взысканы денежные средства, уплаченные последней в счет погашения задолженности», — резюмировали в прокуратуре.
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