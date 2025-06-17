В челябинском озере утонул 65-летний рыбак

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Мужчина накануне ушел на рыбалку
Мужчина накануне ушел на рыбалку Фото:

Из озера Щучье в Октябрьском районе Челябинской области извлекли тело 65-летнего мужчины. По данным пресс-службы регионального МЧС, накануне он ушел на рыбалку.

«Сегодня днем на озере Щучье возле села Новомосковское Октябрьского района сотрудниками полиции обнаружено в 20 метрах от берега и извлечено тело мужчины 1960 года рождения. По уточненным данным, накануне днем погибший ушел на рыбалку и не вернулся», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного МЧС добавили, что в данный момент причина смерти мужчины устанавливается. Днем ранее жительница региона утонула во время плавания в башкирском озере Графское, а неделей ранее на озере Смолино захлебнулся подросток.

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Из озера Щучье в Октябрьском районе Челябинской области извлекли тело 65-летнего мужчины. По данным пресс-службы регионального МЧС, накануне он ушел на рыбалку. «Сегодня днем на озере Щучье возле села Новомосковское Октябрьского района сотрудниками полиции обнаружено в 20 метрах от берега и извлечено тело мужчины 1960 года рождения. По уточненным данным, накануне днем погибший ушел на рыбалку и не вернулся», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного МЧС добавили, что в данный момент причина смерти мужчины устанавливается. Днем ранее жительница региона утонула во время плавания в башкирском озере Графское, а неделей ранее на озере Смолино захлебнулся подросток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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