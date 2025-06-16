Стало известно, кому в Челябинске готовы платить от 400 тысяч рублей

В Челябинске главному врачу стоматологии готовы платить от 400 тысяч рублей в месяц. На втором месте — вакансия врача-косметолога с зарплатой 150 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование, сообщили в пресс-службе SuperJob.
«На третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий июня — руководитель отдела продаж с зарплатой от 140 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы на аналогичной должности от двух лет», — сообщили в пресс-службе.
На четвертом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий — водитель с зарплатой до 130 тысяч рублей. Замыкает топ лидеров вакансия менеджера развития клиентов B2B с зарплатой от 112 тысяч рублей в месяц.
В целом в июне 2025 года в Челябинске лучшими предложениями по зарплате стали вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, в строительной сфере и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг. Также высокие зарплаты на руководящих должностях предлагают в сфере здравоохранения.
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