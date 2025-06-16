16 июня 2025

Стало известно, кому в Челябинске готовы платить от 400 тысяч рублей

В Челябинске главному врачу стоматологии готовы платить от 400 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше всех в Челябинске готовы платить главному врачу стоматологии
Больше всех в Челябинске готовы платить главному врачу стоматологии Фото:

В Челябинске главному врачу стоматологии готовы платить от 400 тысяч рублей в месяц. На втором месте — вакансия врача-косметолога с зарплатой 150 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование, сообщили в пресс-службе SuperJob.

«На третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий июня — руководитель отдела продаж с зарплатой от 140 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы на аналогичной должности от двух лет», — сообщили в пресс-службе.

На четвертом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий — водитель с зарплатой до 130 тысяч рублей. Замыкает топ лидеров вакансия менеджера развития клиентов B2B с зарплатой от 112 тысяч рублей в месяц.

В целом в июне 2025 года в Челябинске лучшими предложениями по зарплате стали вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, в строительной сфере и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг. Также высокие зарплаты на руководящих должностях предлагают в сфере здравоохранения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске главному врачу стоматологии готовы платить от 400 тысяч рублей в месяц. На втором месте — вакансия врача-косметолога с зарплатой 150 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование, сообщили в пресс-службе SuperJob. «На третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий июня — руководитель отдела продаж с зарплатой от 140 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы на аналогичной должности от двух лет», — сообщили в пресс-службе. На четвертом месте в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий — водитель с зарплатой до 130 тысяч рублей. Замыкает топ лидеров вакансия менеджера развития клиентов B2B с зарплатой от 112 тысяч рублей в месяц. В целом в июне 2025 года в Челябинске лучшими предложениями по зарплате стали вакансии в ритейле и сфере оптовых продаж, в строительной сфере и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг. Также высокие зарплаты на руководящих должностях предлагают в сфере здравоохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...